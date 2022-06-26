نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “aujourd’hui” اعلان نتائج امتحان شهادة التعليم المتوسط البيام 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج امتحان شهادة التعليم المتوسط البيام التي ازداد البحث عنها، منذ ساعات قليلة، حيث ينتظر العديد من الطلاب أن يتم اصدار نتائج امتحان شهادة التعليم المتوسط، في كل الولايات الجزائرية، والتي من المقرر نشرها في غضون الساعات القليلة القادمة، بعد أن أعلنت وزارة التربية الجزائرية أنها ستظهر بعد عظهر اليوم الأحد 26 جوان، ورغم ذلك يتوق العديد من الطلاب لمعرفة كيف تظهر النتائج الآن، من المقرر الإعلان عن نتائجالناجحينه في شهادة التعليم المتوسط ​​2022 قريبًا، لكن العديد من أولياء الأمور قلقون بشأن ما إذا كانوا أبنائهم ناجحين أم لا.

جدير بالذكر أن امتحانات شهادة التعليم المتوسط ، كانت قد أجريت في الفترة من يوم السادس إلى يوم التاسع من شهر جوان يونيو 2022 وذلك علي مستوي 30 مركزًا في كل ولايات الجزائر، حيث بلغ عدد الطلاب الذين كانوا قد اجتازوا امتحانات البيام 356،641 طالب وطالب مقابل 477،687 مرشحًا على مستوى الدولة وينتظرون الان اعلان النتائج.

خطوات استظهار نتائج امتحان شهادة التعليم المتوسط البيام 2022

سيتم مساء اليوم إعلان، نتائج امتحان شهادة التعليم المتوسط البيام، ويجب على الطلاب الراغبين في الحصول على النتيجة أن يقوموا الدخول إلى موقع الديوان الوطني والامتحانات، يتم تنشيط الرابط عند ظهور النتيجة، وذلك من أجل أن يتمكن الطلاب من الدخول إلى الموقع والاتيان بالنتيجة.

يختار الطلاب الحالات الخاصة بهم

ويختارون ما يريدون تحقيقه من خلال النقر على “إظهار النتيجة”.

ثم يقوم الطلاب بإدخال رقم التسجيل الخاص بهم.

يحل مشكلة الرياضيات التي ستظهر

ثم استخدام أيقونة عرض النتائج.

بعد إكمال إدخال البيانات المطلوب ، يتم تحديد رمز عرض النتيجة بالنقر فوق “عرض النتيجة”.

اعلان نتائج امتحان شهادة التعليم المتوسط

كانت نتائج امتحان شهادة التعليم المتوسط، في العام الماضيقد بلغت نسبة النجاح فيها 64.4٪، وتؤكد الأخبار الواردة أن النسبة المئوية للنجاح هذا العام، بحسب ما أكدت الأنباء الواردة على مواقع التواصل الاجتماعي سوف تبلغ نحو 67٪، وهذه زيادة في معدلات النجاح حوالي 3٪ ، وهذا يوضح مقدار الجهد الذي يبذله موظفو وزارة التربية الوطنية والمعلمين في كافة ولايات الجزائر.

استخراج نتائج البيام الجزائر

بعد ساعات قليلة ، نحن على وشك إعلان نتائج الشهادة المتوسطة 2022 في الجزائر بعد المصادقة الرسمية عليها من قبل الدكتور حكيم بلعابد ، الذي من المقرر إعلانه رسميًا في الساعة 4:00 مساءً يوم الأحد 26 يونيو 2022 جوان، في الوقت الذي بلغ فيه عدد المشاركين قرابة 740 ألف مرشح وأن بعض التقارير الصادرة عن وزارة التربية الوطنية تشير إلى أن نسبة النجاح تجاوزت 67٪ وهي نسبة منخفضة العام الماضي عندما حصلت تيزي على أفضل الدرجات.