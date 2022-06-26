موقع وزارة التربية العراقية للاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط الدور الأول 2022 بالرقم الامتحاني في جميع الولايات

يبحث فئة كبيرة من طلاب الثالث التوسط بالعراق عبر جوجل عن الرابط الرسمي للاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط 2022 الدور الأول، حيث يتم إتاحة نتائج الامتحانات لذلك الصف عبر المنصة الرسمية التابعة لوزارة الربية العرقية، حيث يتم الاستعلام بالاسم والرقم الامتحاني سواء للطلاب أو للطالبات، ولذلك يترقب أولياء الأمور الإعلان رسميا عن ظهور النتاج على مستوى جميع الولايات العراقية خلال الساعات القادمة، وتعتبر خدمة نتائج الامتحانات الإلكترونية هي أحد الخدمات التعليمية المقدمة مؤخرا من قبل وزارة التربية العراقية.

رابط استخراج نتائج الصف الثالث المتوسط 2022

لقد زاد معدل بحث الطلاب خلال الأيام الأخير عن محركات البحث الإلكترونية مثل جوجل وغيرها عن نتائج الصف الثالث المتوسط 2022 الدور الأول، وذلك رغبة من أولياء المور في معرفة نتائج أولادهم للاطمئنان على نجاحهم، ولذلك قد أشارت وزارة التربية العراقية أن نسب نجاح الطلاب بالمرحلة الثالث المتوسط 2022 متعرفة في ذلك العام، ومن المنتظر الإعلان بشكل رسمي على النتائج عبر الموقع الرسمي للوزارة، حتى يتمكن الطلاب من الاستعلام بشكل إلكتروني بسهولة دون الحاجة إلى زيارة أي مركز تعليمي أو مؤسسة تعليمية للحصول على النتيجة.

خطوات الاستعلام الإلكتروني عن نتائج الثالث المتوسط

من المنتظر أن يتم الإعلان بشكل رسمي عن ظهور نتائج طلاب العراقي بمرحلة الثالث المتوسط 2022 الدور الأول، ولذلك هناك بعض الخطوات البسيطة والتي من خلالها تتمكنون من الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط دور أول 2022 في العراق لجميع طلاب المحافظات والولايات العراقية، وتتمثل في: