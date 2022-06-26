استطلاع رأى: 2.4% من الشركات اليابانية توقف أعمالها فى روسيا

جدة - نرمين السيد - أظهر استطلاع للرأى أجرته شركة استشارات مالية يابانية، أن أقل من 3% من الشركات اليابانية العاملة فى روسيا، قررت الانسحاب بسبب استمرار العمليات العسكرية فى أوكرانيا، وهى النسبة الأقل بين مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى.





وكشف الاستطلاع، الذى أجرته شركة Teikoku Databank Ltd، وفقا لوكالة أنباء "كيودو" اليابانية الرسمية اليوم الأحد، أن عددا كبيرا من الشركات اليابانية ظلت على حذرها بشأن الخروج من روسيا، وقامت بتعليق القليل من العمليات على أمل استئناف الأعمال فى المستقبل، وقررت 4 شركات فقط، أو 2.4%، من أصل 168 شركة يابانية عاملة فى روسيا، وقف الأعمال التجارية فى البلاد.

وأوضح الاستطلاع أن نحو 48 % من الشركات البريطانية أعلنت انسحابها من روسيا، تلتها نحو 33 % من الشركات الكندية وحوالى 29% من الشركات الأمريكية، كما أظهر الاستطلاع أن إيطاليا لديها ثانى أقل نسبة انسحبت من الشركات من روسيا بنحو 5%.

وتعليقًا على النسبة المنخفضة للشركات اليابانية، قال مسؤول فى بنك بيانات تيكوكو:" الفرق هو أن الشركات اليابانية لم تضع خططًا تفصيلية للانسحاب مقدمًا".