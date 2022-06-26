صحيفتان سعوديتان: زيارة ولى العهد لمصر والأردن عززت الشأن السياسى والاقتصاد

جدة - نرمين السيد - أكدت صحيفتا (الرياض) و(عكاظ) السعوديتان، أن زيارة ولى العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز الخارجية التى قام بها إلى مصر والأردن عززت الشأن السياسى والاقتصادى، وحققت أهدافها مكتملة فى تعميق وتعزيز علاقات المملكة مع الدول الشقيقة.





وذكرت صحيفة (الرياض) - فى افتتاحيتها اليوم الأحد، تحت عنوان "الجولة الناجحة" - أن أهمية جولة ولى العهد تتجسد فى أنها تأتى فى وقت مهم، ترغب فيه السعودية فى الانفتاح التام على دول المنطقة والعالم من جديد، بعد فترة جمود وتعطيل، واكبت انتشار جائحة كورونا، وهى الرغبة نفسها لدى بقية الدول، التى تسعى إلى التخلص نهائياً من تداعيات الجائحة، والنهوض باقتصادها من جديد بالتحالف مع المملكة، التى تقبل على طفرة اقتصادية "استثنائية"، لاستكمال ما تبقى من مشروعات رؤية "2030"، وحصد الثمار التى لا تقتصر على شعب المملكة، وإنما شعوب الدول الأخرى. من جانبها، أوضحت صحيفة (عكاظ) تحت عنوان "نجاح قمة الرياض أضحى مضموناً"، أنه بعد الجولة الناجحة التى قام بها ولى العهد لكل من مصر والأردن، الأسبوع الماضى، وما سبقها وما أعقبها من زيارات واتصالات بين قادة دول المنطقة العربية والخليجية؛ أضحت المنطقة مهيأة تماماً بمواقف منسقة وموحدة فى شأن ما تريد إبلاغه للقادة الذين تمت دعوتهم إلى قمة الرياض فى 16 يوليو المقبل، التى سيحضرها الزعماء الخليجيون الستة، والعاهل الأردنى، والرئيس الأمريكى، خصوصاً ضرورة اتخاذ سياسة صارمة وواضحة تجاه التصرفات والنيات الإيرانية، التى تهدد استقرار المنطقة والعالم.

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