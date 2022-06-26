أستراليا تقدم مليون دولار كمساعدات طارئة لدعم لأفغانستان

جدة - نرمين السيد - أعلنت الحكومة الفيدرالية فى أستراليا، تقديم مليون دولار أسترالى كمساعدات طارئة إضافية لأفغانستان، وذلك بعد أن ضربها زلزال أدى إلى مقتل أكثر من ألف شخص وتشريد آلاف آخرين.





ونقلت هيئة الإذاعة الأسترالية "إيه بى سى"، اليوم الأحد، عن وزيرة الخارجية بينى وونج، قولها "لقد تسبب الزلزال فى خسائر فادحة فى الأرواح والمنازل وسبل العيش، ولم يتم تحديد الآثار الكاملة بعد".

وأضافت الوزيرة - فى بيان صادر عنها - "أن هذه المأساة تأتى فى وقت أصبحت فيه الاحتياجات الإنسانية فى أفغانستان أكبر من أى وقت مضى".

يذكر أن الزلزال الذى بلغت قوته 6.1 درجة على مقياس ريختر قد ضرب شرق أفغانستان فى وقت مبكر من يوم الأربعاء الماضي، وتسبب فى تدمير وإلحاق أضرار بعشرة آلاف منزل، وإصابة حوالى ألفى شخص، مما أدى إلى إجهاد النظام الصحى الهش فى البلاد.

وبينما تستمر المساعدات الإنسانية فى التدفق إلى أفغانستان، توقفت الأموال اللازمة للتنمية طويلة الأجل عندما سيطرت حركة "طالبان" على البلاد فى أغسطس 2021 مع انسحاب القوات الأجنبية من البلاد.