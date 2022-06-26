وزير الدفاع الروسي يتفقد القوات المشاركة في العملية الخاصة في أوكرانيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 26 يونيو 2022 10:25 صباحاً - قالت وزارة الدفاع الروسية إن وزير الدفاع سيرغي شويغو تفقد سير عمل مجموعة القوات الروسية المشاركة في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وبحسب وزارة الدفاع، استمع شويغو إلى تقارير المسؤولين والقادة العسكريين بشأن الوضع الحالي والإجراءات التي تتخذها القوات المسلحة الروسية في مناطق العمليات الرئيسية في أوكرانيا.

وأولى الوزير اهتماما خاصا لتنظيم الدعم الشامل للأعمال القتالية، إضافة إلى تهيئة جميع الظروف المعيشية اللازمة للعسكريين الروس في نقاط الانتشار المؤقتة.

كما قلد وزير الدفاع شويغو، ميداليات لبعض الجنود الذين أظهروا بطولة وتفانيا في أداء المهام القتالية خلال العملية العسكرية الخاصة، وهي، ميدالية النجمة الذهبية "بطل الاتحاد الروسي" ووسام الشجاعة.