عمدة كييف: وقوع عدة انفجارات فى العاصمة الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - وذكرت "فرانس برس" أنه سمع دوى 4 انفجارات فى كييف فى ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، حيث أصيب مجمع سكنى بالقرب من وسط المدينة، ما أدى إلى اندلاع حريق وانبعاث سحابة كبيرة من الدخان الرمادى.

وبحسب الوكالة الفرنسية، وقعت الانفجارات ما بين الثالثة والنصف والسادسة والنصف بالتوقيت المحلى، إلا أنه لم تتوفر معلومات عن وقوع ضحايا حتى الآن.