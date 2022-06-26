جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة "بلومبرج" الإخبارية، أمس السبت، قال روته إن "الاتحاد الأوروبى يجب أن يعالج هذه الموضوعات ولكن لا ينبغى أن يعزل الدول التى لا ترقى إلى مستوى المعايير الأوروبية".
وبحسب الوكالة، تأتى تعليقات روته على ضوء ما يتردد عن إعادة تقييم أوروبا للعلاقات الفردية والجماعية مع الصين فى ظل الحرب الروسية الأوكرانية، حيث تعد هولندا من بين دول الاتحاد الأوروبى الأكثر ارتباطا بسلاسل الإنتاج الصينية.
وقال رئيس الوزراء الهولندى فى بروكسل، عقب قمة للاتحاد الأوروبى، إن "قطع العلاقات مع الصين لن يساعد أى شخص فى هونج كونج أو الإيجور".
وتابع روته: "هذا أحد الأسباب التى تجعلنى أعتقد أن الاتحاد الأوروبى يجب أن يكون أكثر قوة جيوسياسيًا، وأنه يتعين علينا تطوير سياساتنا الخاصة تجاه الصين، فى علاقة وثيقة مع الولايات المتحدة".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس وزراء هولندا: عزل الصين لن يساعد هونج كونج أو الإيجور على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.