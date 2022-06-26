رئيس وزراء هولندا: عزل الصين لن يساعد هونج كونج أو الإيجور

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة "بلومبرج" الإخبارية، أمس السبت، قال روته إن "الاتحاد الأوروبى يجب أن يعالج هذه الموضوعات ولكن لا ينبغى أن يعزل الدول التى لا ترقى إلى مستوى المعايير الأوروبية".

وبحسب الوكالة، تأتى تعليقات روته على ضوء ما يتردد عن إعادة تقييم أوروبا للعلاقات الفردية والجماعية مع الصين فى ظل الحرب الروسية الأوكرانية، حيث تعد هولندا من بين دول الاتحاد الأوروبى الأكثر ارتباطا بسلاسل الإنتاج الصينية.

وقال رئيس الوزراء الهولندى فى بروكسل، عقب قمة للاتحاد الأوروبى، إن "قطع العلاقات مع الصين لن يساعد أى شخص فى هونج كونج أو الإيجور".

وتابع روته: "هذا أحد الأسباب التى تجعلنى أعتقد أن الاتحاد الأوروبى يجب أن يكون أكثر قوة جيوسياسيًا، وأنه يتعين علينا تطوير سياساتنا الخاصة تجاه الصين، فى علاقة وثيقة مع الولايات المتحدة".