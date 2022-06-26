résultat نتيجة شهادة التعليم المتوسط “البيام bem 2022” عبر فضاء الأولياء

أعلنت وزارة التربية الوطنية الجزائرية أنها ستُعلن اليوم الأحد الموافق 26 يونيو 2022، نتائج إمتحان شهادة التعليم المتوسط أوما يُطلق عليها نتائج البيام في جميع الولايات الجزائرية، حيث ينتظر الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم بفارغ الصبر، رفع النتائج كاملة عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية، أو عبر موقع فضاء أولياء الأمور والمواقع المعتمدة من قبل الوزارة، لتكون متاحة أمام الجميع بعد قليل، وسط مؤشرات بارتفاع نسب النجاح هذا العام عن العام السابق.

نتيجة شهادة التعليم المتوسط

ومن جانبها، أعلنت الوزارة أنها ستقوم باعتماد نتيجة البيام للتعليم المتوسط خلال الساعات القليلة المقبلة، ومن ثم البدء عن الإعلان الرسمي في تمام الساعة 16، وسيتم إتاحة الحصول على كامل النتيجة أمام الجميع عبر الروابط الرسمية المعتمدة من قبل الوزارة، مُدرج بها درجات الطالب في مختلف المواد والعلامات والنسب المئوية الخاصة بها، على أن يتم فتح باب التظلمات لاحقًا، وسيتم تحديد مواعيد اختبارات الدور الثاني، كما سيتم إعلان أسماء الأوائل لكل ولاية على حدها سواء في العاصمة الجزائر أو وهران أو بجاية وغيرها من المدن والولايات المختلفة، وسط تقارير تشير إلى ارتفاع نسب النجاح عن الفترة الماضية.

رابط نتائج البيام 2022

وأعلنت وزارة التربية الجزائرية، أن النتائج ستكون متاحة أمام الجميع عبر الروابط التالية:

إعلان النتائج بالنسبة للمترشحين المتمدرسين والأحرار عبر الموقع bem.onec.dz. إعلان نتائج المتمدرسين عبر فضاء الأولياء tharwa.education.gov.dz.

كيفية الحصول عليها

وللحصول على النتيجة فور ظهورها، يُمكنكم الدخول عبر أحد الرابطين السابق ذكرهما، ثم اتباع الخطوات التالية:

اختيار السنة الدراسية التي يلتحق بها الطالب أو الطالب.

كتابة رقم تسجيل الطالب أو الرقم الامتحاني أو رقم الجلوس.

ثمن كتابة رمز التحقق المرئي.

ثم الضغط على عرض النتيجة.

على الفور سيظهر أمام الطالب صفحة بنتيجته كاملة.

وفي حالة التمكن من الحصول على النتيجة، يُرجى المحاولة مرة أخرى، نظرًا لتعرض موقع النتيجة للضغط الكبير من قبل الطلاب والطالبات وأولياء الأمور.