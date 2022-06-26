الاستعلام عن المخالفات المرورية قطر عبر portal.moi.gov.qa

الاستعلام عن المخالفات المرورية قطر من أكثر الأمور التي يتم تداولها داخل عمليات البحث، نظرًا لما تم الإعلان عنه من جانب الحكومة القطرية بخصوص طرح كافة الخدمات الحكومية بصورة إلكترونية، وذلك بهدف التسهيل على كافة المواطنين، وهذا ما سنقوم بالتطرق إليه داخل هذا المقال.

الاستعلام عن المخالفات المرورية قطر

تتم عملية الاستعلام إلكترونيًا عن أي مخالفة مرورية بقطر، وذلك يتم عن طريق اتباع تلك الخطوات الآتي ذكرها:

في بداية الأمر يقوم المستعلم بالتوجه قاصدًا إلى الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية القطرية الخاصة بمخالفات المرور، وذلك يتم عن طريق وزارة الداخلية دولة قطر مخالفات المرور.

ثم يقوم بعدها بالضغط على أيقونة رقم المركبة، ومن هنا تأتي خطوة إدخال رقم اللوحة الخاصة بالمركبة، فيجب إدخال ذلك الرقم بصورة صحيحة.

ومن بعدها يقوم بتحديد نوع المركبة المراد الاستعلام عنها.

وبعد ذلك يقوم بإدخال كود التحقق المرئي المتواجد أمام المستعلم بالصفحة.

ثم يقوم في النهاية بالذهاب على أيقونة استعلم، وسيظهر أمامه كافة البيانات المراد الاستعلام عنها.

طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور لمركبات غير قطرية

تتم عملية الاستعلام عن مخالفات المرور للمركبات الغير قطرية من خلال تلك الخطوات الآتية:

أولًا يقوم المتقدم بالتوجه مباشرة إلى الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية القطرية الخاصة بالمخالفات المرورية عبر الإنترنت portal.moi.gov.qa

وبعدها يقوم المتقدم بالضغط على أيقونة المركبات الغير قطرية.

ومن بعد ذلك يقوم بتحديد البلد التابع إليها المركبة، ثم يقوم بتحديد النوع الخاص بالمركبة المراد الاستعلام عنها.

ثم يقوم بإدخال عددًا من البيانات التي تطلب منه بالصفحة، والتي تتمثل في إدخال رقم اللوحة الخاصة بالمركبة، وكود التحقق المرئي الخاص بتأكيد البيانات.

ومن بعدها يقوم بالذهاب على أيقونة استعلم، وسيتواجد أمامه صفحة خاصة بكافة المخالفات المرورية التي ارتكبتها المركبة الذي قام بالاستعلام عنها.

وفي الختام نكون قد سردنا لكم طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية قطر سواء كانت المركبة قطرية أو أجنبية، فكل ما علينا فعله، هو الالتزام بكافة الخطوات التي عرضناها داخل هذا المقال، حتى نستفاد من تلك الخدمة الإلكترونية المقدمة من جانب الحكومة القطرية بأفضل شكل ممكن.