تظليل السيارات يعني تعتيم الزجاج للمركبة خلال القيادة على الطريق ولكن إدارة المرور السعودية تسمح بالتظليل في بعض من الحالات ويتم فرض الغرامة المالية في بعض الحالات وهناك الكثير من الأفراد الذي لا تعرف أن التظليل يدخل في قوانين المرور أي إن ليس من حق أصحاب السيارات التحكم في التظليل كما يرغبون وعليهم الالتزام بقواعد الإدارة، ولهذا سوف نوضح معايير التظليل المسموح به في إدارة المرور السعودية 2022.

معايير التظليل المسموح به في إدارة المرور السعودية

تسمح إدارة المرور السعودية بالتظليل طبقا للقواعد التالية:

يمكن أن يكون التظليل من النوع الشفاف بحيث لا يمنع رؤية من بداخل السيارة.

أن يكون التظليل غير عاكس للصورة كالمرآة.

أن يكون التظليل غير مزخرف أو به أي رسوم أو نقوش تحد من درجة الشفافية.

يمنع أن يتم وضع التظليل للزجاج الخلفي أو الأمامي للمركبة.

وعلى صاحب المركبة الالتزام بقواعد نسبة شفافية التظليل الذي تتمثل في 02.

ألا يكون التظليل سبب في عدم رؤية السائق أو التقليل منها.

يكون التظليل صديق للبيئة ولا يلحق ضررا.

يمنع تجاوز نسبة التظليل وهي 30% في الحالات التي تأذن لها إدارة المرور.

التظليل الممنوع في السعودية

هناك بعض أنواع التظليل الغير مرغوب في ومن ضمن هذه الأمور ما يلي:

لا يسمح بالتظليل في المركبات الخاصة بنقل البضاعة.

جميع السيارات الرياضية ذات الراكب الواحد.

مركبات مكاتب التأجير اليومي.

حافلات النقل العام العاملة في المدن.

سيارات الأجرة العامة كالليموزين.

المركبات التي يسمح بتضليلها في السعودية

من أمثلة المركبات الخاصة بالملك سليمان بن عبد العزيز ولي العهد محمد بن سلمان

مركبات كالسفارات التابعة لوزارة الخارجية بالمملكة السعودية

المركبات الخاصة بالقوات المسلحة السعودية وأيضا الحرس الوطني.

جميع المركبات الخاصة بأجهزة الحكومة.

المركبات الخاصة بنقل الأفراد الذي جنبها قمرة القيادة وأبواب جانبيه ومن الخلف ومقاعد خلفيه أيضا.

درجات التظليل المسموح بها في السعودية

إدارة المرور السعودية أن هناك درجات لتظليل وهي كالتالي: