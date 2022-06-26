نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات الاستعلام عن حالة الضمان الاجتماعي بالسجل المدني في المقال التالي
يقدم برنامج الضمان الاجتماعي دعم مالي شهري للفئات المستحقة التي ليس لديها مصدر دخل ثابت ويتم تقديم المساعدات للمستفيدين في هيئة معاش شهري لكن يجب أن تستوفي الأسرة الشروط للاستفادة من برنامج الضمان الاجتماعي وتحدد قيمة الدعم المادي طبقا لعدد الأسرة وفي هذا التقرير سوف نلقي الضوء على خطوات الاستعلام عن حالة الضمان الاجتماعي بالسجل المدني.
خطوات الاستعلام عن حالة الضمان الاجتماعي بالسجل المدني
يمكن المواطن الاستعلام عن حالة الضمان الاجتماعي عبر السجل المدني، وذلك عن طريق الخطوات البسيطة التالية:
- يتم الانتقال لرابط وزارة الموارد البشرية السعودية.
- النقر على خدمة الاستعلام عن بيانات مستفيدي الضمان.
- أضف رقم السجل المدني.
- إدخال رقم الضمان.
- أضف الرمز الظاهر في الصورة.
- يتم التأكد من المستخدم.
- الضغط على عرض.
- وسيتم عرض حالة الطلب.
شروط الحصول على الضمان الاجتماعي
هناك عدد من الشروط التي تشترط وزارة التنمية والموارد البشرية استحقاقها ليحصل الفرد على معاش الضمان الاجتماعي، لكي يصل الدعم لمن هم بحاجة له، ومن هذه الشروط:
- أن يكون المتقدم سعودي من حيث الجنسية، باستثناء كل من:
- الأرملة السعودية من زوج غير سعودي.
- الأرملة التي لا تحمل الجنسية السعودية، ولديها أبناء من زوج أجنبي.
- أن يسكن المتقدم داخل المملكة العربية السعودية.
- ألا يكون الفرد لديه أصول ذات قيمة.
- ألا يكون الفرد يعيش في دور الإيواء التابعة للدولة.
- ألا يكون الفرد لديه سجلاً تجارياً.
- ألا يكون عمر المستفيد أقل من 35 عند تقديم الطلب.
خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد
يستطيع الأفراد التسجيل في الضمان الاجتماعي والاستفادة من الدعم الشهري، باتباع التعليمات التالية:
- يتم زيارة الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية كما ذكرنا من قبل
- انقر على بوابة النفاذ الموحد.
- اضغط على أيقونة معاش الضمان.
- أضف المعلومات الشخصية، التي يضم:
- الاسم.
- العنوان.
- وسائل التواصل.
- معلومات الحساب البنكي.
- معلومات الدخل الشهري.
- مستوى التعليم.
- معلومات الوظيفية.
- الحالة الصحية.
- أرسل الملفات المطلوبة والوثائق.
- التأكد من جميع المعلومات المرفقة.
- اضغط على أيقونة التالي.
- اضغط على زر تقديم الطلب.
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