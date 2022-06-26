شروط وخطوات تجديد جواز السفر السعودي لمدة 10 سنوات

جواز السفر يستخرج من وزارة الداخلية في كل دولة، وهو الوثيقة الرسمية الوحيدة التي تمكن أي مواطن من السفر خارج البلاد بأي طريقة متاحة، وكل فترة زمنية يحتاج المواطن إلى تجديد جواز السفر بعض انقضاء المدة المحددة له، وقد أعلنت الإدارة العامة للجوازات التابعة لوزارة الداخلية السعودية، من خلال الصفحات الرسمية للإدارة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة فيس بوك وتويتر، حيث يمكن لأي مواطن يحمل جواز سفر تجديد الجواز في حالة انتهاء مدة صلاحيته، لمدة عشر سنوات تالية، وفي السطور التالية طريقة تجديد جواز السفر السعودية لمدة 10 سنوات قادمة.

خطوات تجديد جواز السفر السعودي لمدة 10 سنوات

الدخول على منصة أبشر الإلكترونية.

اضغط أيقونة خدمات، ثم اضغط زر خدمات إلكترونية للأفراد.

ثم اضغط أيقونة تسجيل الدخول، ثم سجل اسم المستخدم والرقم السري.

اختر أيقونة خدماتي، ثم زر الجوازات ثم زر تجديد جواز السفر.

سجل اسم صاحب الجواز، تسجيل كل البيانات المطلوبة بدقة.

اختر مدة تجديد الجواز بين 5 سنوات أو 10 سنوات.

حدد الطريقة التي تفضل استلام الجواز من خلالها سواء البريد أو أحد فروع الجوزات.

ثم انقر زر الموافقة على الشروط والأحكام.

اضغط أيقونة التأكيد.

طلب طباعة النسخة الجديدة من جواز السفر، والاحتفاظ بها لكي تستلم نسخة الجواز الجديد من الإدارة أو من خدمة واصل للبريد.

تكاليف تجديد جواز السفر السعودي

تختلف رسوم تجديد الجواز وفقا لمدة جوزا السفر سواء خمس سنوات أو غشرة وهي أقصى مدة.

تجديد الجواز لمدة 5 سنوات مقابل دفع 300 ريال سعودي.

تجديد الجواز لمدة 10 سنوات مقابل دفع 600 ريال سعودي.

خطوات إصدار جواز سفر إلكتروني

يتم إصدارجواز سفر الكتروني من خلال اتباع الخطوات التالي:

الدخول إلى رابط موقع سبل السعودية الإلكتروني.

ثم سجل الدخول بكتابة اسم المساخدم وكلمة السر.

ثم يتم إرفاق كافة المستندات المطلوبة.

بعدها يتم توصيل الجواز الإلكتروني.

ثم اضغط على طلب جديد.

بعدها حدد وجهة وصول الوثيقة، وانقر على طلب توصيل الجواز الإلكتروني.

ثم قد بسداد الرسوم، وانتظر ليظهر لك نموذج رقم الشحنة، والذي يتم تقديمه لموظف الجوازات.

شروط تجديد جواز السفر السعودي

يجب توفر بعض الشروط التي تلزم لتجديد جواز السفر السعودي، وتلك الشروط هي: