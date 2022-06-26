سلم رواتب الضابط الجديد في السعودية 2022 .. مع البدلات والعلاوات

يقوم الضباط والجنود في المملكة العربية السعودية بالجهود والتضحيات من أجل حماية وطنهم العزيز، وتعني المؤسسة العسكرية بنشر الأمن والسلم الاجتماعي داخل المملكة، حيث تقوم القوات المسلحة بحماية حدود البلاد البرية والبحرية والجوية من أي عدوان خارجي، بواسطة القوات البرية والقوات الجوية الملكية، والقوات البحرية الملكية وقوات الدفاع الجوي، فضلًا عن الحرس الوطني وكذلك وزارة الداخلية التي تقوم بمهام استراتيجية في الحفاظ على الأمن الداخلي ومنع الجرائم والشغب، ورئاسة أمن الدولة التي تعني بمكافحة كل ما يعرض البلاد للخطر، ونوضح في تقريرنا التالي سلم رواتب الضابط الجديد في السعودية 2022م، مع البدلات والعلاوات وموضوعات أخرى ذات صلة .

سلم رواتب الضابط الجديد في السعودية 2022

يشمل سلم رواتب الضباط الجديد في السعودية، راتب الضابط الأساسي بحسب الرتبة والدرجة التي يشغلها، والتي تختلف في الرتبة الواحدة والتدرج الوظيفي، ويحصل الضباط بمختلف رتبهم على علاوات سنوية وبدلات أيضًا تختلف من قطاع لآخر، وجاء سلم رواتب الضباط بتدرج رتبهم من ملازم ثم ملازم أول، فنقيب ثم رائد فمقدم ثم عقيد فعميد وأخيرًا لواء، على النحو الآتي :

يتراوح راتب الملازم من 7590 ريال – إلى 12910 ريال سعودي .

يتراوح راتب الملازم من 8835 ريال – إلى 14995 ريال سعودي .

يتراوح راتب النقيب من 10600 ريال – إلى 15690 ريال سعودي .

يتراوح راتب الرائد من 13515 ريال – إلى 17225 ريال سعودي .

يتراوح راتب المقدم من 14645 ريال – إلى 20755 ريال سعودي .

يتراوح راتب العقيد من 16520 ريال – إلى 23600 ريال سعودي .

يتراوح راتب العميد من 18805 ريال – إلى 25955 ريال سعودي .

يتراوح راتب اللواء من 21390 ريال – إلى 28690 ريال سعودي .

العلاوات السنوية للضباط 2022

يحصل جميع موظفي الدولة على علاوة سنوية، بما فيها منسوبي المؤسسة العسكرية، وتختلف العلاوة بحسب الدرجة والرتبة، وتضاف إلى الراتب الأساسي مع راتب شهر يناير من كل عام ميلادي، وجاءت العلاوات في سلم رواتب الضباط على النحو الآتي :

رتبة الملازم العلاوة السنوية – 380 ريال سعودي.

رتبة الملازم أول العلاوة السنوية – 440 ريال سعودي.

رتبة النقيب العلاوة السنوية – تتراوح بين 265 ريال وحتى 495 ريال سعودي .

رتبة الرائد العلاوة السنوية – 265 ريال سعودي.

رتبة المقدم العلاوة السنوية – 470 ريال سعودي.

رتبة العقيد العلاوة السنوية – 590 ريال سعودي.

رتبة العميد العلاوة السنوية – 650 ريال سعودي.

رتبة اللواء العلاوة السنوية – 720 ريال سعودي.



بدلات الضباط في السعودية 2022

تتفاوت بدلات الضباط في المؤسسة العسكرية والأمنية السعودية من قطاع إلى آخر، وتضاف إلى الراتب الأساسي الذي يتقاضاه الضابط كل شهر، وهي على النحو الآتي :