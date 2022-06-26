روسيا: الأوكرانيون يستخدمون روضة أطفال مستودعا لأسلحتهم ويخططون لهذا الأمر

جدة - نرمين السيد - وقال رئيس مركز مراقبة الدفاع الروسى الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف - حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، إن "النازيين الجدد" فى نيكولاييف أعدوا مستودعات بالأسلحة والذخيرة والوقود ومواد التشحيم فى مبانى روضة الأطفال رقم 52، ومركز طبى خاص ونادى فى شارع أبطال أوكرانيا، كما نصبوا مدافع فى المنطقة ذات الكثافة السكانية العالية.
وفى سياق آخر، قال رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطنى فى روسيا ميخائيل ميزينتسيف، إن الأوكرانيين يخططون لتفجير سد فى كوراخوفا بمدينة دونيتسك وإلقاء اللوم على الجيش الروسى فى ذلك.
وقال ميزينتسيف، إنه وفقا للمعلومات المتوفرة، فى مدينة كوراخوفو بدونيتسك، تخطط الجماعات الأوكرانية المسلحة فى الأيام المقبلة لتدمير السد الذى سبق أن قامت بتلغيمه، مضيفا أنه نتيجة لهذا العمل، فإن بلدات ماكسيميليانوفكا وجورجيفكا ومارينكا، فضلا عن المناطق المنزرعة والمشاريع الزراعية معرضة للغرق.
وشدد على أنه نتيجة لهذا الاستفزاز، قد يعانى المدنيون، كما أن نظام كييف وفقا لسيناريو مقرر مسبقا سيتهم العسكريين الروس بإلحاق أضرار بممتلكات السكان المحليين وإتلاف المحاصيل.
وفى المقابل، أكد الرئيس الأوكرانى فلاديمير زيلينسكي، أن بلاده ستستعيد المدن التى سيطرت عليها روسيا، بما فى ذلك سيفيرودونستك.
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