شغال رابط نتائج البيام 2022.. كشف نقاط شهادة التعليم المتوسط 2022 رسمياً عبر موقع bem.onez.dz الديوان الوطني برقم التسجيل 

الآن نتابع كشف نقاط شهادة التعليم المتوسط في جميع الولايات بالجزائر هي واحدة من أكثر عمليات البحث التي يتم تداولها في هذا التوقيت من قبل الطلاب وأولياء الأمور بالجزائر، وذلك بالتزامن مع اقتراب موعد الإعلان عن نتائج الطلاب البيام بالجزائر للفصل الثاني الخاص بالعام الدراسي الجاري 2022، حيث صرحت وزارة التربية الوطنية خلال الفترة الماضية عن الموعد الرسمي الخاص بطرح نتائج الطلاب للبيام شهادة التعليم المتوسط في جميع الولايات، حيث تم تخصيص موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات وكذلك موقع فضاء أولياء التلاميذ للحصول على نتائج امتحانات الفصل الثاني لطلاب شهادة التعليم المتوسط بالجزائر، تابع رابط كشف نقاط نتائج شهادة التعليم المتوسط، وسوف نطرح فيما يلي كيفية كشف نقاط الطلاب البيام شهادة التعليم المتوسط بالجزائر للفصل الثاني 2022.

كشف نقاط الطلاب شهادة التعليم المتوسط

أعلنت الوزارة رسميا خلال الساعات الأخيرة عن نتائج الصف الثاني لطلاب شهادة البيام بالجزائر في جميع الولايات، يوم الأحد الموافق 26 من شهر يوينو 2022، حيث كشفت وزارة التربية الوطنية اليوم عن تاريخ الإعلان عن نتائج إمتحان شهادة التعليم المتوسط التي جرت يوم 7 جوان 2022 . وجاءت نسبة النجاح هذا العام مرتفعة وهي 64%، حيث بلغ عدد الناجحين في الامتحانات 219539، وهي الامتحانات التي انتهى منها الطلاب رسميا خلال الفترة الماضية، حيث انتهى المترشحين لشهادة التعليم المتوسط من اداء امتحانات الصف الثاني خلال الفترة الماضية وتحديدا في يوم السابع عشر من شهر يونيو، حيث استمرت الامتحانات لمدة ثلاثة ايام وذلك بالتعاون مع المديريات التعليمة في جميع انحاء الجزائر للحفاظ على سلامة الطلاب واتخاذ الإجراءات اللازمة للوقاية، وقد اعلنت الوزارة ان عملية تصحيح ورصد الدرجات الخاصة بالطلاب مستمرة في هذا التوقيت في حوالي 70 مركز تصحيح في جميع انحاء ولايات الجزائر بشكلٍ عام، على ان يتم الاعلان رسميا عن نتائج الطلاب لشهادة التعليم المتوسط في يوم الخامس من شهر يوليو القادم.

كشف نقاط شهادة التعليم المتوسط 2022

أتاحت وزارة التربية الوطنية امكانية الاستعلام عن نتائج طلاب البيام شهادة التعليم المتوسط للفصل الثاني الكترونيا بأكثر من طريقة، وذلك من خلال موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات او من خلال موقع فضاء أولياء التلاميذ الذي نوهت الوزارة خلال الفترة الماضية عن أهمية التسجيل به من قبل أولياء التلاميذ حيث يتم الاستعلام كالتالي:

الدخول الى من خلال هذا موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات مباشرة

على ان يتم الاستعلام من خلال رقم التسجيل ورقم الجلوس الخاص بالطالب

أو من خلال موقع فضاء أولياء التلاميذ والذي يستوجب التسجيل به أولا للحصول على نتائج الطلاب.

سيكون الإعلان عن النتائج سيكون بداية من الساعة 16مســاء

إعلان النتائج بالنسبة للمترشحين المتمدرسين والأحرار عبر الموقع bem.onec.dz .

إعلان نتائج المتمدرسين عبر فضاء الأولياء tharwa.education.gov.dz .

نتائج البيام 2022

نتائج المتوسط في الجزائر في انتظار ظهور النتائج خلال الساعات القادمة بعد اعتماد وزير التربية الوطنية النتائج بشكل رسمي عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، موقع فضاء أولياء الأمور بالجزائر برقم التسجيل الموجود على الإستدعاء الخاص بالامتحان، حيث يتم استظهار نتائج البيام الجزائري التعليم المتوسط الفصل الدراسي الثاني 2022.