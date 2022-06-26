نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخطوات المتبعة للتسجيل في منصة أبشر للتوظيف وأهم الشروط المطلوبة 1443 في المقال التالي
تعتبر منصة أبشر واحدة من أهم ،وأشهر المنصات في المملكة العربية السعودية ،والهدف منها مساعدات المواطنين السعوديين ،وتسهيل الإجراءات عليهم ،بالإضافة إلي أن المنصة توفر كافة الخدمات الإلكترونية التي يحتاجها المواطن السعودي ،ومن أهم الخدمات المقدمة من المنصة ،خدمة معرفة كافة الوظائف المتاحة ،لمن يرعبوا في التوظيف داخل المملكة العربية السعودية ،حيث يتمكن جميع المؤهلين في معرفة الوظائف المناسبة لهم من خلال منصة أبشر للتوظيف، دون الحاجة للذهاب لمقر الشركات ،وضياع وقتهم في الإنتظار.
الخطوات المتبعة للتسجيل في منصة أبشر السعودية للتوظيف
قد تم الإعلان عن الكثير من الوظائف الشاغرة ،التي يمكن التقديم عليها عبر منصة أبشر الإلكترونية ، ويتم التقديم من خلال أتباع عدة خطوات ،وهذه الخطوات هي:
- أولا:يتم الدخول علي منصة أبشر السعودية ،الإلكترونية للتوظيف.
- ثم بعد ذلك يتم الضغط علي أيقوتة الوظائف المتاحة.
- وبعدها يتم تحديد الوظيفة المناسبة للمتقدم.
- ثم يتم الضغط علي أيقونة موافق.
- يتم تسجيل كافة المعلومات ،والبيانات الشخصية الخاصة بالمتقدم.
- يتم التأكد من صحة جميع البيانات التي تم إدخالها.
- ثم يتم الضغط علي أيقونة حفظ.
- وأخيرا:بعد الإنتظار قليلا ،سوف يظهر نتيجة القبول ،خلال منصة أبشر للتوظيف.
الشروط الواجب توافرها للتسجيل في منصة أبشر للتوظيف
لكي يتم التمكين من الحصول علي وظيفة ،عبر منصة أبشر للتوظيف ،لابد من توافر عدة شروط للحصول علي الوظيفة ،وهذه الشروط تتمثل في:
- أولا:أن يكون المتقدم بطلب الوظيفة سعودي الجنسية.
- لابد أن يكون المؤهلات المطلوبة للوظيفة ،متاحة في المتقدم.
- ألا يكون المتقدم لديه وظيفة حكومية.
- لا يكون المتقدم أن سبق له التعين في وظيفة عسكرية.
- يشترط علي المتقدم أن يجتاز كافة الإختبارات ،التي تم وضعها.
- وأخيرا:لابد من إجتياز إختبار المقابلة الشخصية.
أهم الجهات الحكومية السعودية المستفدة من منصة أبشر السعودية
هناك العديد من الجهات ،التي تستفيد من منصة أبشر للتوظيف ،وهذه الجهات تتمثل في:
- مديرية الأمن العام السعودي.
- الهيئة العامة لمكافحة المخدرات.
- المديرية العامة لقوات حرس الحدود السعودي.
- تستفيد كلية الملك فهد الأمنية من أبشر للتوظيف.
- قوات الأمن الخاصة.
- المديرية العامة للدفاع المدني.
- المديرية العامة للمباحث.
- فرع وزارة الدخلية السعودية للأحوال المدنية.
- وحدة التحريات المالية السعودية.
- المديرية العامة للشؤون المدنية.
- القيادة العامة لطيران الأمن.
- مركز المعلومات الوطني.
- المديرية العامة للسجون.
- ديوان وزارة الدخلية.
- القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي.
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