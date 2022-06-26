Fast Link رابط معرفة نتائج الثالث متوسط 2022 الدور الأول بالعراق في كافة ولايات العراق عبر epedu.gov.iq الرسمي

قامت وزارة التربية والتعليم العراقية بالإعلان عن نتائج الثالث متوسط، حيث صرحت قائلا إن استعلام الطلاب نتائجهم سوف يكون خلال الساعات القادمة وأوضحت أن النتائج لهذا العام سوف تكون إلكترونيا وذلك من خلال المواقع الرسمية التابعة لوزارة التربية التعليم وذلك لتسهيل كافة الأمور على الطلاب وأولياء الأمور، ولكن الاستعلام عن النتائج سوف يكون بعد الانتهاء من عمليات التصحيح والمراجعات في كافة محافظات الجمهورية العراقية وذلك لضمان حقوق الطالب، وأكدت الوزارة أن بعد انتهاء عمليات المراجعة سوف تقوم برفعها مباشرة عبر الموقع الرسمي لها، ولذلك سنقوم بعرض رابط الاستعلام عن النتائج.

رابط استخراج نتائج الصف الثالث المتوسط بالعراق 2022 الدور الأول

أكدت وزارة التربية والتعليم في إحدى تصريحاته أن كل طالب سوف يحصل على حقه، حيث إنها شددت علي المدرسين بالقيام بتصحيح ومراجعة النتائج بدقة دون حدوث أي خطأ في النتائج، وانتهت عملية الآن عملية تصحيح ومراجعة نتائج الطلاب، ولذا فإننا نجد زياد معدلات البحث على جوجل حول كيفية الاستعلام عن النتائج من قبل الطلاب، حيث إنهم يريدون معرفة درجاتهم والقضاء على الشعر التوتر والقلق، وأوضحت الوزارة إنه يمكن للطلاب الاستعلام عن النتائج من خلال رقم الجلوس وكتابة الاسم رباعي.

خطوات الحصول على نتيجة الصف الثالث المتوسط بالعراق 2022

منذ أن قاموا طلاب الصف الثالث المتوسط بالانتهاء من أداء الامتحان الأخير، وهم ينتظرون موعد الاستعلام عن النتائج للتأكد من نجاحهم والانتقال إلى مرحلة جديدة، وإتاحة وزارة التربية والتعليم النتيجة إلكترونيا وذلك من خلال المواقع التابعة لها ويمكنك الاستعلام عن النتائج من خلال اتباع الخطوات التالية.

أولا: في البداية البحث على الموقع الرسمي لوزارة التربية التعليم.

ثانيا: ثم يتم الضغط على الموقع والقيام باختيار نتائج الثالث متوسط.

ثالثا: وعليك بكتابة الاسم رباعي ورقم الجلوس وكذلك المحافظة التي تقيم بها وأي بيانات أخرى مع الحرص على كتابة تلك البيانات بدقة.

رابعا: الآن يمكن الضغط على أيقونة عرض النتائج.

خامسا: سوف تظهر لك النتائج الخاصة بك في جميع المواد ويمكنك بسهولة طباعتها من خلال الموقع رسميا واعتمادها.

يبحث الآن الطلاب وأولياء الأمور عن رابط معرفة نتائج الثالث متوسط 2022 الدور الأول بالعراق حتى يتمكنون من خلاله الاستعلام عن النتائج ومعرفة مد تحصيل الطالب للدرجات خلال ذلك العام الدراسي، ولا شك أن تلك المرحلة التعليمة من أهم المراحل التعليمية التي يخضع لها الطلاب مرورا بمراحل التعليم الأساسي في العراق وذلك سر قلق الكثير من أولياء الأمور.