الآلاف يحتجون فى العاصمة الألمانية ضد الفقر وتغير المناخ (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "CNBC" يجتمع زعماء أمريكا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وكندا واليابان غدًا الأحد فى مستهل قمة تمتد لثلاثة أيام.
وقال مسؤول بوكالة الغذاء التابعة للأمم المتحدة فى ألمانيا، السبت 25 يونيو ، إنه يتعين على مجموعة الدول السبع زيادة المساعدات الإنسانية للمساعدة فى معالجة أزمة الجوع العالمية التى تفاقمت بسبب الحرب فى أوكرانيا.
وتبدأ مجموعة السبع اجتماعاً يستمر 3 أيام فى بافاريا بألمانيا الأحد 27 يونيو حزيران، على خلفية تحذير من الأمم المتحدة من أن العالم يواجه "أزمة جوع عالمية غير مسبوقة" مع ارتفاع أسعار السلع الأساسية.
وقال مارتن فريك مدير برنامج الأغذية العالمى الألمانى إن "الجوع يمكن أن يزعزع استقرار الدول ومن ثم فهو قضية سلام وأمن رئيسية" مشيراً إلى أن تضخم أسعار المواد الغذائية الحالى الذى يتجاوز 25% فى 36 دولة يمثل "قنبلة موقوتة".
وأكد أيضا أن من المرجح ألا يحصل برنامج الأغذية العالمى على أكثر من نصف المبلغ الذى يحتاجه هذا العام وهو 21.5 مليار دولار ولذلك فهناك حاجة إلى مزيد من المساعدات.
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