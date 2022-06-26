استشهاد فلسطينى برصاص الاحتلال واعتقال 4 فى الضفة الغربية

جدة - نرمين السيد - وذكرت مصادر أمنية فلسطينية أن قوات الاحتلال أقامت حاجزاً عسكرياً مفاجئاً بالقرب من دوار بلدة عرابة جنوب جنين، كما اعتقلت أربعة شبان واستولت على مركبتهم، دون معرفة هوياتهم.

من جهة أخرى استشهد فتى فلسطينى من بلدة سلواد شرق رام الله، فجر اليوم، متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال أمس الجمعة.

وفى السياق أصيب فلسطينى بجروح فى رأسه، إثر هجوم نفذه مستوطنون على المزارعين شرقى مدينة رام الله بالضفة.