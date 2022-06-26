العالم اليوم - مصدر: مجموعة السبع ستتفق على حظر استيراد الذهب الروسي

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 26 يونيو 2022 12:21 صباحاً - قال مصدر مطلع لرويترز إن الرئيس الأميركي جو بايدن ونظراءه في مجموعة السبع سيتفقون على حظر استيراد الذهب الجديد من روسيا في الوقت الذي يوسعون فيه نطاق العقوبات ضد موسكو بسبب الحرب في أوكرانيا.

ووفقا للمصدر، ستصدر وزارة الخزانة الأميركية قرارا بحظر استيراد الذهب الجديد إلى الولايات المتحدة يوم الثلاثاء، في خطوة تهدف إلى زيادة عزل روسيا عن الاقتصاد العالمي من خلال منع مشاركتها في سوق الذهب.

وتنتج روسيا نحو عشرة بالمئة من الذهب المستخرج على مستوى العالم كل عام. وزادت حيازاتها من الذهب لثلاثة أمثال منذ أن ضمت شبه جزيرة القرم في عام 2014.

وسيكون حظر استيراد الذهب الروسي هو الأحدث في سلسلة من العقوبات التي تستهدف موسكو منذ الحرب في أوكرانيا في 24 فبراير.