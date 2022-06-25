عاجل.. الرئيس الفرنسى يطالب رئيسة الوزراء بتشكيل حكومة جديدة

جدة - نرمين السيد - ورفض ماكرون، استقالة رئيسة الوزراء إليزابيت بورن، الثلاثاء الماضى، وذلك بعد نتائج الانتخابات التشريعية.

وبحسب وكالة "فرانس برس" الفرنسية، فأن ماكرون، قد يواجه تصويتا بسحب الثقة، بعد خسارته أغلبيته البرلمانية، إذ اختار الناخبون بدلا منه اليمين المتطرف واليسار المتطرف.

وخسر التحالف الذى يقوده الرئيس إيمانويل ماكرون، الغالبية المطلقة فى الجمعية الوطنية الفرنسية ما من شأنه أن يعرقل السير بإصلاحاته فى ولايته الثانية.