لبنان يتعرض لموجة أمطار شديدة تتسبب فى أضرار بمحاصيل زراعية

جدة - نرمين السيد - تعرضت مناطق متفرقة بلبنان اليوم إلى موجة شديدة من الرياح والأمطار الشديدة وصلت لحد السيول فى بعض المناطق والتى غمرت الطرق والأراضى الزراعية واقتلعت الصوب الزراعية فى عدد من القرى والمناطق شمالا وجنوبا، مما أسفر عن أضرار بعدد من المحاصيل الزراعية، وعطل حركة السير فى بعض الطرق، وذلك قبل أن يعود الطقس لاستقراره مع انخفاض فى درجات الحرارة مساء اليوم.





وتتوقع مصلحة الأرصاد الجوية اللبنانية أن يسود طقس غدا الأحد قليل الغيوم اجمالا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع بسيط بدرجات الحرارة والتى تبقى دون معدلاتها الموسمية كما تنشط الرياح أحياناً، فيما تعود الحرارة لمعدلاتها الطبيعية بعد غد الإثنين، قبل أن تنخفض مرة أخرى يوم الثلاثاء فى المناطق الساحلية بينما تستمر بالارتفاع البسيط فى المناطق الجبلية والداخلية مع استمرار الغيوم. وكانت توقعهات طقس اليوم قد أفادت بأن البلاد تشهد انخفاضا ملحوظا فى درجات الحرارة، حيث تصبح دون معدلاتها الموسمية مع رياح ناشطة تصل لحدود 60 كيلومتر فى الساعة، مع تساقد أمطار متفرقة أحيانا تشتد فى المناطق الشمالية مع حدوث برق ورعد خاصة فترة قبل الظهر، يتحسن الطقس تدريجياً ويستقر اعتبارا من المساء.

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