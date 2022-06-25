ولى العهد السعودى يستقبل رئيس الوزراء العراقى لدى وصوله جدة

جدة - نرمين السيد - وكان فى مقدمة مستقبليه لدى وصوله مطار الملك عبدالعزيز الدولى، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الذى رحب به وبمرافقيه فى المملكة العربية السعودية.

كما كان فى الاستقبال وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبى الوزير المرافق.