بوتين: مستعدون لتزويد العالم بـ 50 مليون طن حبوب

جدة - نرمين السيد - وقال بوتين - خلال اجتماعه مع نظيره البيلاروسى، ألكسندر لوكاشينكو فى سان بطرسبورج اليوم السبت، إن روسيا قامت العام الماضى بتزويد الأسواق العالمية بأكثر من 40 مليون طن من الحبوب، "ونحن على استعداد لتوريد أكثر من 50 مليون طن تقريبا".

ولفت إلى أن بيلاروسيا تعمل - أيضا - على زيادة الإنتاج، وأن الزراعة فى هذا البلد تتطور بثقة كبيرة ونجاح.

من جانبه، اعتبر الرئيس البيلاروسى، عزل ليتوانيا لمقاطعة كالينينجراد الروسية "إعلان حرب"، وقال: إن المعلومات تتزايد فى الآونة الأخيرة حول خطة ليتوانيا لوقف نقل البضائع عبر أراضيها من روسيا؛ وهذا بمثابه إعلان حرب وغير مقبول فى الظروف الراهنة.

وحول تحليق طائرات حلف شمال الأطلسى (الناتو) قرب حدود بيلاروسيا، طلب لوكاشينكو من بوتين، المساعدة فى الرد على تحليق هذه الطائرات.- حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية.

فى حين رد بوتين، قائلا "ليست هناك حاجة لرد جوابى معاكس على الرحلات الجوية التدريبية لطائرات الناتو برؤوس نووية بالقرب من الحدود البيلاروسية.. من واجبنا أن نحرص، على ضمان أمننا وأمن دولة الاتحاد ودول منظمة معاهدة الأمن الجماعى"، داعيا لوكاشينكو إلى تطوير طائرات "سو-25" البيلاروسية فى روسيا.

وأوضح بوتين أن الأمريكيين لديهم 200 رأس نووى تكتيكى مخزن فى 6 دول أوروبية أعضاء فى حلف الناتو، وتم تجهيز 257 طائرة لاستخدامها المحتمل، وليست طائرات أمريكية فقط.

وتابع: "إنه فى غضون الأشهر القليلة المقبلة، سنزود بيلاروس بمنظومات صاروخية من طراز "إسكندر-إم"، والتى من المعلوم أنه يمكن استخدامها لإطلاق صواريخ باليستية ومجنحة، باستخدام الذخيرتين النووية والعادية".