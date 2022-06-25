العالم اليوم - المغرب.. ارتفاع عدد القتلى في محاولة اقتحام سياج جيب مليلية

انتم الان تتابعون خبر المغرب.. ارتفاع عدد القتلى في محاولة اقتحام سياج جيب مليلية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 25 يونيو 2022 11:15 مساءً - أعلن التلفزيون الرسمي المغربي ارتفاع عدد الوفيات خلال محاولة عبور الحدود إلى جيب مليلية الإسباني إلى 23 في حادثة أفضت إلى اشتباكات مع قوات الأمن.

وذكرت السلطات المغربية أن الكارثة وقعت بعد أن حاول مهاجرون اقتحام سياج يحيط بجيب مليلية حيث لقي بعضهم حتفهم سحقا فيما وصفته السلطات بحادث تدافع في حين سقط آخرون من فوق سياج مرتفع.

وكان قد قال رئيس الوزراء الإسباني، ببدرو سانشيز، السبت، إن "المافيات التي تعمل في مجال الاتجار بالبشر" تتحمل مسؤولية المأساة التي حدثت في جيب مليلية، التي أدت إلى مقتل 18 مهاجرا من إفريقيا جنوب الصحراء، مستنكرا ما وصفه بـ"الاعتداء على وحدة أراضي إسبانيا".

وذكرت السلطات الإسبانية والمغربية أن نحو ألفي مهاجر اقتحموا سياجا عاليا يطوق جيب مليلية، ودخلوا في مناوشات عنيفة على مدى ساعتين مع قوات حرس الحدود.