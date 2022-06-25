النمسا: عضوية دول غرب البلقان فى الاتحاد الأوروبى يجب أن تحتل أولوية

جدة - نرمين السيد - وقال نيهمر، فى تصريحات اليوم السبت، ضمن أعمال منتدى أوروبا، "فيما يتعلق بسياسة توسيع الاتحاد الأوروبى على وجه الخصوص يجب أن نمنح هذه الدول آفاقًا حقيقية للانضمام؛ لأن استقرارنا وأمننا مرتبطان أيضًا ارتباطًا مباشرًا بغرب البلقان".
ومن جانب آخر، أعرب المستشار النمساوى عن تقديره لقرار عملاق السيارات العالمى "بى إم دبليو" استثمار مليار يورو فى ولاية شتاير مارك النمساوية اعتبارًا من عام 2025 لإنتاج محركات السيارات الكهربائية.
وأشار نيهمر إلى أن هذا استثمارًا مهمًا فى الاقتصاد النمساوى؛ إذ سوف يؤدى الى إيجاد العديد من الوظائف، معتبرًا أن المشروع يمثل انطلاقة لشراكة مهمة مع شركة عالمية.
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