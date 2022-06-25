العالم اليوم - أوكرانيا: الجيش الروسي قصف منشأة نووية في خاركيف

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 25 يونيو 2022 10:18 مساءً - قالت هيئة الرقابة النووية الحكومية في أوكرانيا، إن قصفا روسيا ألحق أضرارا بمنشأة للأبحاث النووية في مدينة خاركيف بشمال شرق البلاد، يوم السبت.

وأضافت الهيئة في منشور على الإنترنت أن القصف أصاب بعض مباني المنشأة والبنية التحتية بالضرر، لكنه لم يؤثر على المنطقة التي يوجد بها الوقود النووي.

وأضافت أن مستويات الإشعاع في منطقة القصف الروسي ما زالت ضمن حدودها الطبيعية.

لكنها تابعت أن "احتمالية حدوث أضرار جديدة يمكن أن تؤثر بشكل مباشر على مستوى الأمان النووي والإشعاعي ما تزال مرتفعة بسبب قصف القوات الروسية".

وبحسب وكالة "رويترز"، فإنه لم يتسن التحقق بشكل مستقل من تقرير الهيئة بشأن الحادث.

وعلى صعيد آخرن قال رئيس بلدية سيفيرودونيتسك، السبت، إن القوات الروسية "احتلت بالكامل" المدينة الاستراتيجية الواقعة على خط المواجهة شرقي أوكرانيا، بعد أسابيع من القتال والقصف.

وأوضح المسؤول المحلي أولكسندر ستريوك في التلفزيون الرسمي: "المدينة الآن تحت الاحتلال الروسي بالكامل. إنهم يحاولون إقامة نظامهم الخاص، وفي حدود علمي عيّنوا قادة بشكل ما".

وكانت القوات الروسية والموالية لها دخلت ليسيتشانسك، السبت، حيث تدور "معارك شوارع" في المدينة المجاورة لسيفيرودونيتسك، وفق ما أعلن الانفصاليون.