واشنطن: 10 ملايين دولار لمن يقدم معلومات عن ممولي حزب الله

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في السبت 25 يونيو 2022 10:05 مساءً - دوت الخليج :- أعلنت وزارة الخارجية الأميركية تقديم 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن ممولين لميليشيا حزب الله اللبناني.

وأوضح حساب "مكافآت من أجل العدالة" التابع للوزارة عبر تويتر، اليوم الاثنين، تقديم المكافأة لكل من يدلي بمعلومات عن حسيب حدوان وعلي الشاعر.

كما أضافت أن حسيب حدوان وعلي الشاعر مسؤولان عن جمع الأموال لحزب الله في الخارج، مشيرة إلى أن حدوان مسؤول كبير بالأمانة العامة للميليشيا.

فيما قالت إن علي الشاعر مدير مكتب حسيب حدوان في الأمانة العامة لحزب الله.

يشار إلى أن الخارجية الأميركية كانت أعلنت سابقاً، عن مكافآت مالية مماثلة دولار لمن يدلي بمعلومات عن عناصر بالميليشيا أسهموا في تهريب أموال.

الشبكة المالية للحرس الثوري

وكانت الوزارة عرضت قبل أيام مكافأة تصل إلى 15 مليون دولار لكل من يدلي بمعلومات عن الشبكة المالية للحرس الثوري الإيراني.

ورصدت أيضاً 10 ملايين دولار لمن يقدم معلومات عن محمد جعفر قصير، وهو من أحد أكبر الداعمين لميليشيا حزب الله والذي يعمل على تزويدها بالأسلحة والأموال.

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