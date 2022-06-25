بوابة التعليم الفني .. رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2022 برقم الجلوس والأسم

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عمر شويل - جدة رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2022 ، تعتبر واحدة من ضمن أكثر الأشياء التي يبحث عنها الطلاب والطالبات في مرحلة الدبلومات الفنية على شبكة الأنترنت، وذلك لأن يحصلون على نتيجة النهائية للدبلومات وخاصة مع اقتراب ظهور النتيجة وبعد تصريحات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من أمكانية ظهورها في الأيام القليلة القادمة من شهر يونيو الجاري.

نتيجة الدبلومات الفنية 2022

أكدت بعض المصادر في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بإنة يتم الانتهاء في الفترة الحالية من عمليات التصحيح ورصد درجات الطلاب والطالبات وذلك من أجل إعلان النتيجة في خلال الأيام القليلة القادمة علي موقع بوابة التعليم الفني، وأكد الدكتور محمد مجاهد وكيل وزارة التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني بإن عمليات التصحيح تكون وفقاً للضوابط التي وضعتها الوزارة وذلك لأن يحصل الطلاب علي الدرجات كاملة بدون أخطاء.

ويذكر بإن أدي نحو 830 الف و735 طالب وطالبة امتحانات الدبلومات الفنية في جميع الشعب وهي زراعي وصناعي وفندقي وتعليم وتدريب مزدوج وتكنولوجيا المعلومات، في جميع المدارس علي مستوي جمهورية مصر العربية.

الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية الصناعية

يتم الحصول علي نتيجة الدبلومات الفنية إلكترونياً من خلال بوابة التعليم الفني وذلك من خلال القيام ببعض الخطوات البسيطة وهي تتلخص في السطور التالية:-

الذهاب إلي موقع بوابة التعليم الفني على شبكة الأنترنت.

اختيار من القائمة الجانبية الاستعلام عن النتائج.

اختيار نتائج الدبلومات الفنية من القائمة.

بعد ذلك تقوم باختيار من القائمة الشعبة.

تقوم باختيار من الصفحة المحافظة التابع لها.

تكتب رقم الجلوس في المربع المخصص لها.

تقوم بالضغط علي زر الاستعلام عن النتيجة.

يتم الانتظار حتي يتم عرض لك النتيجة.

رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2022

يتم الاستعلام عن النتيجة من خلال البوابة الإلكترونية التي وضعتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وهي بوابة التعليم الفني، حيث يمكن الحصول علي النتيجة بسهولة باستخدام رقم الجلوس.

وقد صرح الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، بإن أمتحانات الدور الثاني للشهادة الفنية ستبدأ في يوم 30 يونيو القادم لجميع الطلاب.