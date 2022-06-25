نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل || تسريب امتحان العربي للثانوية العامة 2022 “اللغة العربية” تعرف على التفاصيل وحقيقة الامر في المقال التالي

عمر شويل - جدة حقيقة تسريب امتحان العربي للثانوية العامة 2022، مع بدء ماراثون الثانوية العامة في يوم الاثنين الماضي والذي قد وافق يوم 20 يونيو 2022، وقد بدأ الطلاب الامتحانات الخاصة بهم بالمواد الغير مضافة للمجموع، على أن تبدأ اولى الامتحانات المضافة للمجموع غدا الاحد الموافق يوم 26 يونيو 2022، ليبدأ الطلاب الامتحانات الخاصة بهم بإمتحان اللغة العربية، ومع تزايد الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي قد بدأ أعداد كبيرة من الطلاب بالبحث عن حقيقة تسريب امتحان العربي للثانوية العامة 2022، حيث ان هناك الكثير من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي التي تقول ان امتحان الطلاب قد تم تسريبه على العديد من المواقع.

حقيقة تسريب امتحان العربي للثانوية العامة 2022

بسبب الإجراءات الأمنية الشديدة على اوراق الامتحانات الخاصة بطلاب الثانوية العامة فإن الامتحان لم يتم تسريبة، حيث قد تم الاعلان عن حقيقة تسريب امتحان العربي للثانوية العامة 2022 مصرحين أن الامتحان لم يتم تسريبه، وكل المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي في الوقت الحالي ما هو إلا شائعات ليس لها أي اساس من الصحة، على أن يؤدي الطلاب الامتحانات الخاصة بهم في اللجان الامتحانية المقررة بنظام البابل شيت بعد حصولهم على كتيب المفاهيم في الأسبوع الماضي، وذلك حسب ما تم الاعلان عنه رسميا من قبل السيد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني المصري.

مواعيد امتحانات الثانوية العامة 2022

تبدأ الامتحانات فى المواد الدراسية الأساسية الأحد 26 يونيو بامتحان اللغة العربية والثلاثاء 28 يونيو اللغة الأجنبية الثانية والأحد 3 يوليو 2022، اختبار مواد الكيمياء للشعبة العلمية و الجغرافيا للشعبة الأدبية والثلاثاء 5 يوليو الديناميكا والخميس 7 يوليو اللغة الأجنبية الأولى ويحصل الطلاب على إجازة بمناسبة عيد الأضحى من 9 حتى 12 يوليو 2022، وتم استئناف الاختبارات يوم الخميس 14 يوليو بمادتي الفيزياء والتاريخ والأحد 17 يوليو يؤدى الطلاب امتحان مواد الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع، كما يؤدى الطلاب يوم 19 يوليو امتحان الجبر والهندسة الفراغية و21 يوليو الأحياء والرياضيات التطبيقية” الاستاتيكا” والفلسفة والمنطق.

ساعات قليلة تفصلنا عن موعد الاختبار الاول لطلاب الثانوية العامة وهو اختبار اللغة العربية، وبالتزامن مع ذلك الوقت تداولت الكثير من الاخبار على مواقع التواصل الاجتماعي حول تسريب امتحان العربي، ولكن لم تكن هذة الاخبار صحيحة وقد اوضحت العديد من الجهات حقيقة الامر، ومن خلال موقعنا ثقفني الاخبار قدمنا لكم في هذا المقال كافة تفاصيل ذلك.