رابط الحصول على نتائج الصف الثالث المتوسط فى العراق الدور الاول 2022 pdf عبر موقع http://epedu.gov.iq/

رابط الحصول على نتائج الصف الثالث المتوسط فى العراق الدور الاول 2022 pdf عبر الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم العراقي ، بعد الانتهاء من اداء امتحانات واختبارات الصف الثالث المتوسط فى العراق الدور الاول للعام الجارى بدأ كل الطلاب واولياء الامور فى البحث عن نتائج الصف الثالث المتوسط الدور الاول من على الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم العراقي حيث من المتوقع ظهور النتائج على الموقع الرسمى للوزارة فى خلال الفترة المقبلة وقام باداء الامتحانات العديد من الطلبة والطالبات فى جميع المدارس فى كل المحافظات بالعراق وتم الانتهاء منها فى نهاية الاسبوع الماضى ويستفسر العديد من الطلاب حول طرق الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط الدور الاول 2022 على الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم

طرق الحصول على نتائج الصف الثالث المتوسط

على موقعكم ثقفني نيوز ننشر لكم طرق الحصول على نتائج الصف الثالث المتوسط الدور الاول 2022 pdf على الموقع الرسمى لوزراة التربية والتعليم العراقى فى كل المحافظات كما ذكرنا لكم ان عدد كبير يبحث ويتداول موقع وزارة التربية والتعليم الرسمى فى العراق من اجل الاستعلام على نتائج الصف الثالث المتوسط والعديد منهم يريدون معرفة النتائج عن طريقة مباشرة وسهلة تمكنهم من الحصول على النتائج فى وقت سريع والطريقة هي

يقوم الطالب بتسجيل الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم العراقية.

ثم يقوم بالنقر على ، فوق علامة التبويب “نتائج الطلاب”.

بعد ذلك تختار نتائج الصف الثالث المتوسط .

تم يتم تحديد مقاطعتك ومدينتك.

أدخل رقم الامتحانى الخاص بك .

في الخطوة الأخيرة ، انقر فوق علامة التبويب “استفسار”.

يمكنك أيضًا طباعة ورقة الدرجات لأنها تعتبر وثيقة رسمية لنجاح الطالب.

الحصول على نتائج الصف الثالث المتوسط

انتابت حالة كبيرة من القلق من الطلاب حول نتائج الصف الثالث المتوسط على الموقع الرسمى لوزارة التربية العراقى الرسمى حيث سبق وان تم اعلان ان كل النتائج المراحل التعليمية فى العراق سوف يتم الاعلان عنها على الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم فى العراق نظرا للانتشار فيرس كورونا فى العراق فى هذه الفترة .