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عمر شويل - جدة moe.edu.kw Result نتائج طلاب الثانوية العامة الكويت ٢٠٢٢ للصف الثاني عشر، حيث من المقرر إعلان نتائج الطلاب والطلابات “الثانوية العامة” والذين أدوا الامتحانات بالقسم الديني والقسمين الأدبي والعلمي، هذا ويمكن الاستعلام واستخراج نتائج طلاب الكويت لجميع الصفوف من خلال رابط بوابة الكويت التعليمية بالرقم المدني ٢٠٢١، وتجدر الإشارة إلى أنه قد سيتم اليوم اعتماد جميع نتائج الطلاب بجميع المدارس والإدارات التعليمية الكويتية، كما سيتم الإعلان عن إحصائيات المدارس التي رفعت نتائجها على موقع وزارة التربية الكويتية الرسمي.

moe.edu.kw Result نتائج طلاب الثانوية العامة الكويت ٢٠٢٢

تجدر الإِشارة أن عملية الاستعلام عن نتائج جميع طلاب الكويت للتعليم قبل الجامعي بداية من المرحلة الابتدائية مرورا بالمرحلة المتوسطة وانتهاءً بالمرحلة الثانوية الصف الثاني عشر تتم خلال ثواني معدودة، حيث يتم الاستعلام بالرقم المدني من خلال رابط المربع الإلكتروني على موقع وزارة التربية والتعليم الكويتية الرسمي، وذلك حسب ما أعلنته وزارة التربية على موقعها الرسمي، أما عن طريقة التعرف على نتائج الطلاب بالكويت فتتم من خلال الخطوات التالية.

موعد وألية تقديم تظلمات نتائج الثانوية العامة الكويتية “الديني والعلمي والأدبي”

يتم استقبال تظلمات الطلاب والطالبات على النتائج بدأ من يوم الثلاثاء الموافق 28 يونيو 2022.

يستمر استقبال طلبات التظلم لمدة ثلاثة أيام من تاريخ إعلان نتائج الطلاب.

تنتهي فترة تقديم التظلمات مساء يوم الخميس الموافق 30 يونيو 2022.

الحد الأقصى للمواد التي يتم تقدم التظلمات بها 3 مواد دراسية فقط.

يتم تقديم التظلمات من خلال موقع الوزارة الإلكتروني دون داعي إلى حضور الطالب أو ولي أمره إلى كنترول الاختبارات.

moe.edu.kw Result نتائج طلاب الثاني عشر الكويت ٢٠٢٢

وتجدر الإشارة إلى أن طلاب وطالبات الصف الثاني عشر “الثانوية العامة” كانوا قد أنهوا أداء الامتحانات يوم الخميس الموافق 23 يونيو، وهو تاريخ أخر مواد الاختبارات الخاصة بالفصل الدراسي الثاني 2022، وخلال ساعات قليلة سيتم الإعلان عن نتائج الثانوية العامة الكويتية، وذلك بعد اعتماد نتائج الصف الثاني عشر في الكويت ٢٠٢١ القسمين الأدبي والعلمي والقسم الديني.

استعدادات وزارة التربية الكويتية إعلان نتائج الثانوية العامة “الثاني عشر 2022”

هذا وتسعى وزارة التربية الكويتية إلى سرعة الانتهاء من عمليات التصحيح والمراجعة ورصد درجات طلاب وطالبات الثانوية العامة، وذلك تمهيدا لاعتماد النتيحة اليوم الأحد 26 يونيو 2022، وقد أكدت وزارة التربية الكويتية أن الطلاب قد أدوا امتحاناتهم للفصل الدراسي الثاني لهذا العام في جو مناسب وأمن، ودون أي شكاوى تُعكر صفو إجراء العملية الامتحانية، ويُذكر أن الإدارات التعليمية بعموم دولة الكويت قد حرصت على اتخاذ كافة الاستعدادات الواجبة قبل بدأ إجراء للاختبارات لطلاب الصف الثاني عشر.

متى موعد إعلان نتائج الثانوية العامة الكويتية على رابط موقع وزارة التربية الرسمي

وتجدر الإشارة إلى أن القائمون على أمر الكنترول الخاص بتصحيح ورصد دراجات طلاب الثانوية العامة للقسمين العلمي والأدبي يواصلون جهودهم للانتهاء من تصحيح كراسات إجابات الامتحانات ومراجعتها، ويتم ذلك بمتابعة الدكتور علي المضف “وزير التربية” وتحت إشراف دائم من وكيل الوزارة الدكتور علي اليعقوب، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن نتائج طلاب وطالبات الثانوية العامة مساء يوم الأحد الموافق 26 يونيو 2022، وحسب مصدر بالوزارة فإن نتائج الصف الثاني عشر لهذا العام مُبشرة ومطمئنة لكلا القسمين الأدبي والعلمي.

وقد أتاحت وزارة التعليم رابط رسمي لمعرفة النتيجة moe.edu.kw Result بالرقم المدني، وذلك فور الانتهاء من أداء الامتحانات، وكذلك الانتهاء من عملية التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات، بعدها سيتم اعتماد النتائج وإعلانها وتحميلها على موقع نتائج الثانوية العامة على موقع وزارة التربية والتعليم الكويتية الرسمي، بعدها يمكن الاستعلام عن النتائج من خلال رابط لمربع الإلكتروني الرسمي المنوط به إعلان النتائج، وذلك لجميع طلاب الثانوية العامة بأقسامها الثلاثة العلمي والأدبي والديني.