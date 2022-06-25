تسجيل جامعة الكويت 2022 وشروط الالتحاق والمستندات المطلوبة

رابط تسجيل جامعة الكويت 2022 بالتفصيل عبر هذا التقرير، حيث أن الكثير من أولياء الأمور والطلاب في الكويت يرغبون في معرفة كيفية التسجيل في جامعه الكويت، وخاصة بعد أن تم الإعلان عن اقتراب تفعيل رابط تسجيل جامعة الكويت حيث تم تحديد شروط التقديم وأهم المستندات المطلوبة من الطلاب لنجاح التسجيل، ولهذا فإننا سوف نذكر لكم خلال هذا المقال خطوات التسجيل بطريقة إلكترونية.

تسجيل جامعة الكويت 2022

جامعة الكويت منحت للطلاب خدمة التسجيل إلكتروني، وفيما يلي نذكر لكم كيفية التسجيل وإدخال البيانات:

الدخول على رابط جامعة الكويت على الإنترنت.

تسجيل الدخول إلى الحساب الرسمي لجامعة الكويت على الإنترنت.

الضغط على زر تسجيل الدخول.

قم بكتابة البيانات المطلوبة منك بدقة مثل كلمة المرور واسم المستخدم.

يتم الضغط على زر دخول.

سوف تظهر أمامك صفحة بها تعليمات قم بقراءتها، ثم قم بالضغط على أيقونة تقديم طلب الالتحاق.

سجل البيانات الشخصية المطلوبة بدقة.

الضغط على عبارة الإقرار بعدم العمل في وظيفة حكومية أو تلقي المساعدة.

ثم قم بإدخال رغباتك في الالتحاق بالكليات حسب مجموعك الدراسي.

بعد مراجعة البيانات مرة أخرى والتأكد من صحتها، قم بالضغط على تقديم الطلب.

قم بطباعة الطلب المقدم، واحتفظ برقم الطلب حتي يتم مراجعته مع الإدارة الخاصة بالقبول.

شروط التقديم في جامعة الكويت

جامعة الكويت وضعت عدد من الشروط التي يجب أن تتوفر لقبول الطلاب في جميع التخصصات المتاحة في الجامعة، ومن أبرز هذه الشروط ما يأتي:

يجب أن تكون شهادة الثانوية العامة حديثة.

عند قبول طلاب الثانوية العامة، فإنه يتم إعفائهم من المقررات الدراسية التي قد نجحوا بها بالفعل.

دفع الرسوم المطلوبة للالتحاق وتقدر بمبلغ عشرة دينار كويتي.

المستندات المطلوبة للتقديم في جامعة الكويت

عند الالتحاق بجامعة الكويت 2022 يجب توفير المستندات التالية:

شهادة نجاح الثانوية العامة، وتقديم صورة طبق الأصل للشهادة.

تقديم صورة جوز سفر للطلاب المتقدمة من محدودي الجنسية.

توفير البطاقة المدينة ويجب أن تكون سارية.

صورة شخصية حديثة وملونة.

شهادة تسلسل دراسي للطلاب التي دراسية في الثانوية الأمريكية.

بينما يحتاج الطلاب المقيمين بطريقة غير شرعية في الكويت أن يقدموا، البطاقة الأمنية ويجب أن تكون سارية.

تقديم بطاقة الضمان الصحي ويجب أن تكون سارية.

تقديم المستندات الداعمة من الجهاز المركزي الكويتي، الخاص بمعالجة أوضاع الأشخاص المقيمة بطريقة غير شرعية.

عرضنا عليكم خلال المقال خطوات تسجيل جامعة الكويت 2022 وبعض الشروط التي يجب أن يلتزم بها الطلاب والطالبات وكذلك أهم المستندات التي يجب أن يقدمها الطلاب.