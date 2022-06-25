نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا رابط نتائج الثانوية العامة الكويت 2022 بالرقم المدني “المربع الإلكتروني” الصف الثاني عشر عبر moe kuwait في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج الثانوية العامة الكويت 2022 رابط نتائج الصف الثاني عشر الكويت 2022 بالرقم المدني ينتظر الطلاب الثانوية العامة بجميع أنحاء الكويت وأولياء الأمور أيضا في هذا التوقيت طرح نتائج الثانوية العامة في الكويت، وذلك بعدما نشرت وزارة التربية والتعليم الكويتية رسميا الموعد الخاص بطرح النتائج الخاصة بامتحانات الطلاب، حيث أتم طلاب الثانوية العامة في الكويت الامتحانات الخاصة بهن خلال الفترة الماضية، حيث انتهى الطلاب من أداء الامتحانات ، وعلى الفور قد بدأت أعمال تصحيح الامتحانات بجميع أنحاء الكويت تمهيدا لطرح النتائج الخاصة بالطلاب عبر الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التعليم الكويتية، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور رابط الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة في الكويت بالرقم المدني 2022.

رابط نتائج الثانوية العامة الكويت 2022 بالرقم المدني

أكدت وزارة التعليم الكويتية أن أعمال تصحيح امتحانات الثانوية العامة بجميع المحافظات بشكل عام قد انتهت رسميا، كما تم الانتهاء من رصد الدرجات في الكونترول بجميع أنحاء المدن في الكويت، حيث من المفترض أن يتم اعتماد النتائج خلال الساعات القليلة المقبلة ليتم طرحها إلكترونيا عبر الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التعليم، كما أشارت عن طرح النتائج أيضا من خلال موقع مربع الإلكتروني، والذي يعد أحد المواقع المخصصة رسميا لنتائج الطلاب من قبل وزارة التعليم الكويتية، فمن المقرر أن يتم طرح النتائج رسميا خلال الساعات المقبلة مساء يوم الأحد الموافق بالميلادي لتاريخ 26 يونيو/ حزيران 2022، الموافق بالهجري لتاريخ 27 من شهر ذي القعدة 1443 وذلك بناء على ما أعلنته وزارة التعليم من خلال موقع استخراج نتائج الثانوية العامة الكويت ٢٠٢٢ بالرقم المدني وزارة التربية moe.edu.kw نتائج الصف الثاني عشر الكويت 2021-2022.

موعد تقديم التظلمات لاختبارات الصف الثاني عشر.

رابط وخطوات الاستعلام عن نتائج الطلاب في الكويت 2022 بالرقم المدني

رابط الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة في الكويت 2022

وقد فعلت وزارة التعليم الكويتية الموقع الإلكتروني المخصص لاستخراج نتائج الطلاب لامتحانات الثانوية العامة هذا العام 2022، وذلك في إطار تسهيل خطوات استخراج النتائج الخاصة بالطلاب، حيث يتم ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية.

أولا يتم الدخول الى موقع وزارة التربية والتعليم الكويتية المربع الإلكتروني

أو من خلال زيارة موقع المربع الالكتروني.

اختيار نتائج الطلاب من خلال الموقع.

تحديد الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة 2022 في الكويت.

إدخال الرقم المدني الخاص بالطلب في المكان الخاص به.

عقب إدخال كافة البيانات المطلوبة يتم اختيار أيقونة الاستعلام عن النتيجة لتظهر النتيجة على الفور.

تطبيق سهل لنتائج الثانوية العامة الكويت 2022

كما يمكن أن يتم الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة بالكويت عن طريق التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية (سهل) والذي هو متوفر عبر تطبيقيات جوجل بلاي او آيفون ويمكن تحميله بسهولة.