بوتين يدعو لوكاشينكو لتوحيد الجهود من أجل إمداد الشركاء التقليديين بالأسمدة

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 25 يونيو 2022 09:28 مساءً - اقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماعه مع رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، توحيد الجهود لمساعدة الشركاء التقليديين في الحصول على الكمية اللازمة من الأسمدة.

بوتين يدعو لوكاشينكو لتوحيد الجهود من أجل إمداد الشركاء التقليديين بالأسمدةبوتين يعلن عن توسيع التعاون مع دول "بريكس" وقرب افتتاح متاجر هندية في روسيا وأشار لوكاشينكو بدوره إلى أن بيلاروس تنتج نصف الأسمدة مع روسيا.

وأعلن فاسيلي نيبينزيا مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة في وقت سابق أن روسيا مستعدة لتوريد الأسمدة، لكن هذا الأمر تعرقله العقوبات، وأعمال كييف نفسها هي التي تعيق تصدير الحبوب الأوكرانية.