رئيسة مولدوفا تدرس زيارة العاصمة الأوكرانية كييف

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 25 يونيو 2022 09:28 مساءً - أعلنت رئيسة مولدوفا مايا ساندو أنها تدرس إجراء زيارة إلى العاصمة الأوكرانية كييف، وقالت رئيسة مولدوفا - في حديث متلفز بحسب ما نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية اليوم /السبت/ - "إنه في خطتي (زيارة أوكرانيا). لكنني سأكشف التفاصيل بمجرد تأكيد كل شيء".

وقال المتحدث باسم إدارة الرئيس الأوكراني، سيرهي نيكيفوروف، إنه "إذا تمت هذه الزيارة بالفعل، فلن يبلغ عنها أحد مسبقًا لاعتبارات أمنية".

وفي 23 يونيو، قرر المجلس الأوروبي منح مولدوفا وأوكرانيا وضع مرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي، واصفا الخطوة بأنها لحظة "تاريخية".