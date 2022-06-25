شبكة أمريكية: السلفادور تراهن على بيتكوين لخلاصها الاقتصادى

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الشبكة الأمريكية، فى تقرير اليوم السبت، أن خزائن العملات المشفرة الحكومية هبطت إلى النصف، كما أن البلاد بحاجة إلى الكثير من النقد بسرعة، لتلبية مدفوعات ديونها التى تزيد عن مليار دولار فى العام المقبل.

يأتى ذلك فى الوقت الذى انخفض فيه سعر البيتكوين بأكثر من 70% من ذروته فى نوفمبر 2021، وأكثر من 55% من الوقت الذى أعلن فيه رئيس البلاد عن اعتماد بيتكوين عملةً رسمية.

وفى الوقت نفسه، انخفض النمو الاقتصادى فى السلفادور، ولا يزال عجزها مرتفعًا، ومن المقرر أن تصل نسبة الدين إلى الناتج المحلى الإجمالى للبلاد - وهو مقياس رئيسى يستخدم لمقارنة ما تدين به الدولة بما تنتجه - إلى ما يقرب من 87% هذا العام؛ مما أثار مخاوف من أن السلفادور ليست مجهزة لتسوية التزامات القروض.