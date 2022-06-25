details رابط المربع الإلكتروني 2022 وزارة التربية الكويتية نتائج الطلاب موقع نتائج الثانوية العامة الكويت

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عمر شويل - جدة رابط المربع الإلكتروني 2022، هو الموقع المعتمد من وزارة التربية الكويتية لإعلان نتائج طلاب الكويت بمختلف المراحل، وخلال الساعات الأخيرة بدأ البحث عن رابط نتائج الثانوية العامة الكويتية وموعد إعلانها، بعد أن أنهي طلاب الصف الثاني عشر امتحانات نهاية العام الدراسي 2022، ويأتي تزايد عمليات البحث حالياً بسبب إعلان الوزارة عن موعد بدأ تلقي طلبات التظلمات لمختلف أقسام الشهادة الثانوية العامة، حيث أكدت الوزارة عبر موقعها الرسمي عبر تويتر على أنه يتم تقديم التظلمات خلال الفترة من 28 يونيو حتي 30 من نفس الشهر، وذلك إلكترونياً عبر موقع وزارة التربية الكويتية، ونحن من خلال موقعنا ثقفني نهتم بنقل ومتابعة الأخبار التي تهم مختلف فئات المجتمع، لذا تابعوا معنا تفاصيل الموضوع والرابط الرسمي لاستخراج النتائج.

رابط نتائج الثانوية العامة الكويتية 2022

الدخول على الموقع الإلكتروني “moe.edu.kw“.

أو الدخول المباشر عبر “app.moe.edu.kw“.

كتابة الرقم المدني.

الضغط على بحث.

موعد إعلان نتائج الصف الثاني عشر الكويت 2022

يتم إعلان نتائج الصف الثاني عشر الكويت 2022، مساء يوم الأحد الموافق 26 يونيو الجاري حسب التقويم الدراسي المعتمد والمُعلن سابقاً، على أن يكون موعد قبول التظلمات يوم الثلاثاء الموافق 28/6/2022، ويستمر لمدة 3 أيام بحيث ينتهي يوم الخميس الموافق 30/6/2022، هذا وقد انتهت لجان التصحيح من أعمالها وجاري تجهيز النتائج لإعلانها في الموعد الذي حددته وزارة التربية الكويتية رسمياً.

تقديم التظلمات لاختبارات الصف الثاني عشر. https://t.co/LVnpU8zJkL pic.twitter.com/A6ZrAavKno — وزارة التربية (@MOEKUWAIT) تقديم التظلمات لاختبارات الصف الثاني عشر. https://t.co/LVnpU8zJkL pic.twitter.com/A6ZrAavKno — وزارة التربية (@MOEKUWAIT) June 23, 2022

نتائج الثانوية العامة الكويتية

موعداً الأحد الموافق 26 يونيو 2022، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت دولة الكويت، لإعلان نتائج شهادة الثانوية العامة الكويتية 2022، حيث أكدت وزارة التربية الكويتية على الالتزام بالتقويم الدراسي، الصادر في بداية العام 2021-2022 والمبين فيه موعد إعلان نتائج الثانوية العامة، هذا وسيكون إعلانها إلكترونياً من خلال رابط المربع الإلكتروني أو عبر موقع الوزارة الإلكتروني.

المربع الإلكتروني

قامت وزارة التربية الكويتية بإطلاق موقع المربع الإلكتروني، ليتم من خلاله استخراج نتائج الطلاب بمختلف المراحل، وذلك ضمن حرص الوزارة على توفير الوقت والمجهود على الطلاب وأولياء الأمور، في الحصول على النتائج دون الحاجة للذهاب للمدارس والتزاحم، وتقوم الوزارة بعمل التحديثات اللازمة للموقع لتحمل عمليات البحث خلال استخراج النتائج، وننوه على أنه في حال تأخر فتح الرابط المحاولة مرة أخري حتي الحصول على النتائج، مع تمنياتنا بالتوفيق والنجاح للجميع.

وزارة التربية الكويتية

أحد أهم الوزارات بالحكومة الكويتية، فهي المكلفة بمتابعة العملية التعليمية بمختلف المراحل.

والعمل على رفع كفاءة العاملين لديها لتحسين مستوي التعليم بها.

بالإضافة لتحديث المناهج وإدخال الوسائل الحديثة والتكنولوجية في العملية التعليمية، بما يتناسب مع التطور الحاصل عالمياً ومحلياً.