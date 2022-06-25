خطوات فتح حساب في مصرف الراجحي للمقيمين alrajhibank.com.sa والشروط

خطوات فتح حساب في مصرف الراجحي للمقيمين، حيث هناك اهتمام كبير بفتح حساب في بنك الراجحي 1443، في المملكة العربية السعودية لجميع المقيمين الراغبين في فتح حساب مصرفي حتى يتمكنوا من توفير المال ضد السرقة وإجراء جميع عمليات الشراء من خلال البنك، يقدم البنك خدمة مصرفية عبر الإنترنت ، والتي تتيح لك التحقق من حساباتك وعرض كشوف حسابك على الإنترنت، يمكنك أيضًا دفع الفواتير وتحويل الأموال والسحب النقدي في أي فرع من فروع مصرف الراجحي في المملكة.سنناقش اليوم كيفية فتح حساب الراجحي. حساب الراجحي للمقيمين وشروط فتح الحساب للمقيمين في مصرف الراجحي.

طريقة فتح حساب الراجحي للمقيمين 1443

إذا كنت ترغب في فتح حساب لمقيم الراجحي 1443، يمكنك اتباع الخطوات التي قدمناها لك على النحو التالي:

أولاً، قم بتسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي لمصرف الراجحي.

ثم اضغط على زر الخدمات لفتح حساب مقيم.

بعد ذلك، انقر فوق الزر “موافق” الموجود على الشروط والأحكام.

ثم تقوم بملء جميع البيانات الشخصية المطلوبة.

هذه البيانات هي اسم العميل ورقم إقامته ورقم هاتفه وعنوان بريده الإلكتروني.

ثم تقوم بتعيين الحد الأقصى للمبلغ الذي يمكنك دفعه في معاملة واحدة.

كما تقوم بإعداد كافة كشوفات الأرباح والخسائر الشهرية بالريال السعودي.

ثم تختار الفرع الذي تريد فتح حسابك فيه.

كما يقوم بكتابة جميع البيانات الشخصية الخاصة بالحالة الاجتماعية وأفراد الأسرة وعدد الأطفال.

ثم تقوم بتأكيد البيانات وإرسال طلبك.

ستتلقى بعد ذلك رسالة نصية على هاتفك تحتوي على رمز تأكيد لعملية فتح الحساب.

سيتم إخطارك بعد ذلك في غضون 30 يومًا حتى تذهب إلى الفرع الذي تختاره لإكمال جميع معلومات الحساب والحصول على بطاقة ائتمان.

شروط فتح الحساب في بنك الراجحي

لكل مقيم يرغب في الحصول على حسابه الخاص مع مصرف الراجحي، هناك مجموعة محددة من الشروط لفتح حساب لسكان الراجحي 1443، وهي كالتالي:

يجب أن لا يقل سن العميل عن 18 عام.

لابد أن يحمل العميل بطاقة سارية.

بالإضافة إلى ذلك، لا يجوز للموظفين أداء أي عمل يتعلق بالمجال السياسي أو أقاربهم من الدرجة الأولى.

كما يجب أن يكون مقيمًا في المملكة العربية السعودية.

أيضًا، يجب أن تكون جميع البيانات التي يكتبها صحيحة ودقيقة.

مطلوب الرمز البريدي للمنطقة.

قبل إنشاء حساب، يجب عليه قراءة جميع الشروط والأحكام والموافقة عليها.

بذلك قد وضحنا لكم كل التفاصيل الخاصة حول فتح حساب في بنك الراجحي.