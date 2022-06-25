عاجل:- حقيقة تسريب امتحان اللغة العربية للصف الثالث الثانوي اليوم الاحد 26/6/2022 فى كل محافظات مصر نستعرضها مع حضراتكم الان حيث من المقرر ان يتم عقد فى صباح اليوم بمشيئة الله أولى اختبارات شهادة إتمام الثانوية العامة على ان يتم البدء بالبحث بشكل كبير للغاية حول تفاصيل ومجريات عقد تلك الاختبارات والتي نتابعها و نرصدها أمام حضراتكم من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز

عاجل:- حقيقة تسريب امتحان اللغة العربية للصف الثالث الثانوي

حقيقة تسريب امتحانات اللغة العربية للصف الثالث الثانوي نستعرضها ونوافيكم بها، حيث بدأت مؤشرات البحث على جوجل بدءت بالتزايد بحثاً عن تفاصيل ومجريات الأخبار التي انتشرت على تسريب امتحان اللغة العربية المقرر عقده فى صباح اليوم ، ليتم التأكيد على الان الاخبار المنتشرة والمروجة على تسريب امتحان اللغة العربية خالية تمام من الصحة وهدفها هو تشتيت الطلاب قبل الإلتحاق على اختبار مادة اللغة العربية، على ان تناشد وزارة التربية والتعليم الطلاب بضرورة التركيز على مراجعة ما قبل الامتحان وعدم الانخداع الى الاخبار الخالية تماماً من الصحة، حيث من المقرر بالفعل ان تنطلق اختبار مادة اللغة العربية فى صباح اليوم الموافق ميلاياً اليوم السادس والعشرون من يونيو عند تمام عند تمام التاسعة صباحاً حسب توقيت القاهرة بشكل مأمن تماماً داخل اللجان المنتشرة والموزعة على مستوي الجمهورية، على ان نتابع من خلال الفقرة التالية تفصيلياً جدول إتمام اختبارات شهادة إتمام الثانوية العامة

جدول امتحانات الثانوية العامة

الان نرصد ونتابع مع حضراتكم جدول امتحانات اتمام شهادة الثانوية العامة لطلاب الشعبة الأدبية والعلمية على النحو التالي:-