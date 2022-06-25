نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “غازكو” سعر تعبئة اسطوانة الغاز بعد الضريبة ١٥٪ الرسمي.. والزيادة من تجار النقل والبيع بمنطقتك في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر سعر تعبئة اسطوانة الغاز بعد الضريبة ١٥٪ حيث تم الإعلان من خلال شركة أرامكو عن وجود زيادات في الأسعار الخاصة بالبنزين، وهو ما تزامن معه الإعلان عن زيادات في أسعار إعادة تعبئة اسطوانات الغاز، وتم زيادة أسعار توزيع هذه الاسطوانات على المستهلكين، ونوفر لكم من خلال هذا المقال معلومات حول تلك الزيادات التي اثارت غضب الكثير من المواطنين والمقيمين في المملكة.

سعر تعبئة اسطوانة الغاز بعد الضريبة ١٥٪

هناك اختلافات طفيفة في أسعار اسطوانات الغاز، حيث يختلف السعر من منطقة إلى منطقة أخرى في المملكة العربية السعودية، ولكن السعر الرسمي لإعادة تعبئة الغاز بالسعودية هو 18.85 ريال سعودي شامل قيمة الضريبة المضافة.

لكن هذا السعر لا يشمل التكاليف الخاصة بالنقل من محطات التوزيع إلى كافة المنافذ الخاصة بالبيع، ولقد تم زيادة الأسعار الخاصة باسطوانات الغاز بالتزامن مع تعديل شركة أرامكو للأسعار الخاصة بالمشتقات النفطية خلال يونيو الحالي، شاركنا برأيك كم سعر تعبئة اسطوانة الغاز في منطقتك اليوم؟

سعر اسطوانة الغاز الجديدة بالسعودية

هناك عدد من العوامل التي تؤثر على الأسعار الخاصة باسطوانات الغاز كالتالي:

الاسطوانة العادية بالمنظم يبلغ سعرها 180 ريال سعودي.

اسطوانة الغاز الجديدة في المحلات يبدأ سعرها من 200 ريال سعودي ويصل إلى 400 ريال سعودي.

يبلغ سعر الاسطوانة العادية التي لا تحتوي على منظم 150 ريال سعودي.

أما الاسطوانة المملوءة بالغاز يبدأ سعرها من 170 ريال سعودي، تعرف على رد فعل المستهلك عن زيادة أسعار تعبئة أسطوانة الغاز اليوم في المملكة.

اسطوانات غاز وذفة

تختلف الأسعار الخاصة باسطوانة الغاز وذفة عن الأسعار الخاصة باسطوانات الغاز الأخرى، لأن هذه الاسطوانة تتميز بالتالي:

وزنها خفيف وبالتالي يتم حملها بسهولة، كما تتميز أنها قوية وتتحمل الصدمات.

آمنة ويمكن استخدامها داخل أو خارج المنزل، شاركنا هل ترى زيادة في اسعار المنتجات والخدمات المتعلقة بالغاز أيضًا؟

صديقة للبيئة، كما تتميز بتصميماتها المميزة التي تتناسب مع جميع الديكورات.

اسطوانات الغاز كم لتر

تحتوي المملكة العربية السعودية على سعتين مختلفتين لاسطوانات الغاز، حيث تزن العبوة الأولى من اسطوانة الغاز 11 كيلو جرام، تبلغ سعتها 26.5 لتر من الغاز الطبيعي، أما العبوة الثانية يبلغ الوزن الخاص بها 22 كيلو جرام، وتبلغ السعة الخاصة بها 52.5 لتر من الغاز الطبيعي، وهناك الكثير من المواطنين الذين يطالبون بتوصيل الغاز الطبيعي إلى المنازل من خلال المواسير، حتى يتفادون مشكلة عدم وجود الاسطوانات في بعض الأحيان.