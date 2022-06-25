متى موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور ذي الحجة 1443 وزارة الموارد البشرية

حددت وزارة الموارد البشرية متى موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور 1443 مستحقات شهر ذي الحجة والتي سيتم صرفها بمشيئة الله يوم الخميس القادم الموافق 1 ذي الحجة 1443هـ الموافق 30 يونيو 2022م لكافة المستحقين المستوفي الشروط بالمملكة العربية السعودية، ووفق آخر مستجدات وزارة الموارد البشرية عن آخر موعد للتسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور هو يوم 5 ربيع ثاني 1444هـ الموافق 30 أكتوبر 2022، مع العلم أن صرف معاش الضمان لجميع المستحقين بالمملكة لن بتأثر خلال فترة الانتقال للمنظومة المطورة وفق تصريحات وزارة الموارد البشرية.

رابط استعلام موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور شهر ذي الحجة 1443

في نفس السياق السابق ذكره للاستعلام عن صرف معاش الضمان 2022 دفعة شهر ذي الحجة يتم اتباع الخطوات التالية بالترتيب:

أولًا الولوج عبر بوابة معاش الضمان الاجتماعي المطور الإلكترونية. يلي ذلك كتابة رقم الهوية الوطنية، ورقم الجوال وكافة البيانات المطلوبة والتأكد من كتابتها بشكل صحيح. قم بإعاة كتابة رمز التحقق على الشاشة في المكان الصحيح، والقيام بالضغط على تأكيد طلب الاستعلام عن الضمان. في النهاية ستظهر أمامك على الشاشة كافة البيانات المتعلقة بمستحقات دعم الضمان المطور.

كيفية التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1443

في الختام لطلب التقديم لصرف معاش الضمان الاجتماعي المطور 2022 بإمكانك اتباع الخطوات التالية بالترتيب:

أولًا القيام بالدخول على رابط الضمان الاجتماعي المطور.

كذلك القيام بالضغط على أيقونة حساب مستخدم جديد.

يلي ذلك كتابة رقم الهوية الوطنية ورقم الجوال وكافة البيانات المطلوبة والتأكد من كتابتها بشكل صحيح.

أيضًا انتظر رسالة تأكيد برمز التحقق على هاتفك الجوال.

في النهاية قم بإعاة كتابة رمز التحقق على الشاشة في المكان الصحيح والقيام بالضغط على تأكيد طلب التسجيل.

أبرز شروط استحقاق معاش الضمان الاجتماعي الجديد 2022

إضافة لما سبق ذكره فإن وزارة الموارد البشرية قد أعلنت في وقت سابق آلية التسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي المطور بالمملكة وفق شروط أهلية الاستحقاق والتي نذكر منها التالي: