تقديم معهد سرب srp المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية

تقديم معهد سرب srp، فقد أعلن المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية سرب، عن توافر التسجيل من أجل دراسة البرنامَج التدريبي لتأهيل فني اتصالات وإشارات وتحكم وتوفير فرصة العمل لدي شركة اكس رايل السُّعُودية الخاصة بصيانة الخطوط الحديدية، علي أن يتم التقديم في معهد سرب وفق بعض الشروط الواجب توافرها لجميع المتقدمين حتي يتم قَبُول التسجيل الخاص بهم، كما سيوفر المعهد علي توفير عدد هائل من المميزات التي سيستفيد منها كل متقدم في حال القبول من المعهد، علي أن يتم التقديم في برنامَج سرب بشكل إلكتروني عبر منصة المعهد الإلكترونية، وسوف نوفر لكم رابط تقديم معهد سرب.

تقديم معهد سرب srp

يتم التقديم في معهد سرب وفق بعض الشروط العامة الواجب توافرها في جميع المتقدمين، التي تم تحديدها علي النحو التالي:

أن يكون المتقدم للتقديم شخص سعودي الجنسية فقط.

الحصول علي شهادة الكِلْيَة المتوسطة في التقنية الكهربائية بمعدل يصل إلى 3.5 من 5 وما هو أعلي من ذلك.

أن يكون عمر المتقدم من 21 عام حتي عام 25 عام.

يجب أن يتم اجتياز جميع الاختبارات الخاصة بالقبول من جانب المعهد.

أن يكون المتقدم لائقاً طبياً خلال التقديم في المعهد.

أن يحمل كل متقدم رخصة قيادة سارية.

الإلمام باللغة الإنجليزية وفق المستوي الذي يحدده المعهد.

مميزات التقديم في معهد سرب

يستفيد كل شخص من التسجيل في معهد سرب بعدد من المميزات التي سيحصل عليها جميع المتقدمين، ومن أبرز هذه المزايا ما يلي:

سوف يحصل كل متدرب علي مكافأة 4000 ريال خلال مدّة التدريب.

سوف يحصل كل شخص علي راتب شهري يصل إلى 7000 ريال بعد أن يتم النجاح في التدريب.

تسجيل كل مستفيد في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

سوف يتم منح كل شخص تأمين طبي شامل.

الحصول علي تدريب لمدة 12 شهر من بداية التقديم والقبول.

رابط التقديم في سرب

يتم التقديم في برامج معهد سرب بالدخول علي المنصة الإلكترونية التالية/ دخول معهد سرب، والنقر علي التقديم في البرنامَج المعلن عنه، علي أن يتم ملء نموذج التقديم وتسجيل جميع البيانات الشخصية المطلوبة بشكل صحيح، بعد التأكد من شروط التسجيل الذي تم الإعلان عنها.