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عمر شويل - جدة طريقة التسجيل في منصة الخدمات المالية اعتماد للاستعلام عن المستحقات المالية وأهداف المنصة؛ تُعد منصة اعتماد من أهم المنصات الإلكترونية التي أطلقتها وزارة المالية في السعودية لكل من القطاعين الخاص والعام والأفراد أيضاً حيث توفر العديد من الخدمات لهم وذلك من أجل تقوية الشراكة بينهم لذلك تُعد منصة اعتماد من أهم التطبيقات المتعلقة بالتحول الرقمي في المملكة حيث تعمل المنصة على تحويل كل الأعمال الخاصة بوزارة المالية والميزانية العامة والخاصة بالجهات الحكومية إلى النظام الرقمي ومن خلال التالي نوضح خطوات التقديم في مَنصة اعتماد وأهداف المنصة وذلك عبر موقع ثقفني.

طريقة التسجيل في منصة الخدمات المالية اعتماد

قامت وزارة المالية بإطلاق منصة الخدمات المالية اعتماد لتقديم العديد من الخدمات للقطاع العام والخاص وكذلك الأفراد إلكترونياً ويتم التسجيل في المنصة عن طريق الخطوات التالية:

الانتقال إلى الرابط الرسمي لمنصة اعتماد. النقر على تسجيل جديد. إدخال البيانات المطلوبة مثل رقم الهوية ورقم الجوال والاسم وغيرها. التأكد من صحة البيانات وقرائتها جيداً ثم النقر على تسجيل. ستصلك رسالة بكود التفعيل حتى يتم تأكيد التسجيل. إرفاق المستندات المطلوبة ثم القيام بطباعة استمارة التفويض والتصديق عليها من الغرفة التجارية. إرفاق نموذج من التفويض لمنصة اعتماد.

أهداف منصة اعتماد الإلكترونية

منصة اعتماد لها العديد من الأهداف تعمل على تحقيقها وتتمثل هذه الأهداف في التالي :

زيادة الشفافية بين الجهات الحكومية في المنافسات القائمة بينهم.

تقوية مشاركة المشاريع الصغيرة والمتوسطة لدعم الأمور الاقتصادية داخل المملكة.

تسهيل الإجراءات وتوحيدها.

تسهيل وتسريع المعاملات المالية في الجهات المختلفة.

تثبيت دور الإنتاج المحلي لرفع مستوى خطط التنمية الاقتصادية.

الاستعلام عن الراتب والمستحقات المالية في منصة اعتماد

توفر منصة اعتماد العديد من الخدمات للقطاع العام والخاص وكذلك الأفراد منها الاستعلام عن الراتب والمستحقات المالية والذي يتم عن طريق اتباع الخطوات التالية :

الدخول إلى الرابط الرسمي لمنصة اعتماد للخدمات المالية. الضغط على تسجيل دخول. تدوين الاسم وكلمة المرور ثم النقر على دخول. تحديد اعتماد أفراد. ثم اختيار الاستعلام عن الراتب ثم تدوين البيانات المطلوبة. اختيار الشهر المراد الاستعلام عنه. ثم النقر على استعلام.

وبهذا نكون قدمنا لكم في هذا المقال طريقة التسجيل في منصة الخدمات المالية اعتماد للاستعلام عن المستحقات المالية وأهداف المنصة، كما وضحنا لكم طريقة الاستعلام عن الراتب والمستحقات المالية في منصة اعتماد.