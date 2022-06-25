الآن.. كيفية تشغيل لعبة ماين كرافت Minecraft  علي أجهزة الأندرويد والايفون والكمبيوتر 

بعد أن ازداد البحث في الفترة الأخيرة بالبحث عن أفضل أنواع الألعاب الإلكترونية المشهورة عالمياً مثل لعبة ماين كرافت التي يتم تنزيلها على جميع الهواتف الذكية مثل هاتف الأندرويد وهاتف الآيفون لكي يتمكن الجميع من الاستمتاع بجميع الأحداث والمغامرات المميزة الموجودة فيها لتسلية أوقاتهم وهي من أكثر الألعاب الشعبية المنتشرة على مستوى العالم كله لهذا سوف نوضح لكم خطوات تثبيت لعبه ماين كرافت على هاتف الآيفون والأندرويد بكل سهولة.

كيفية تشغيل لعبه ماين كرافت 2022

هذه اللعبة من أكثر الألعاب الإلكترونية المنتشرة بين الشباب والأطفال ويحبون الاستمتاع بجميع المغامرات الموجودة فيها وتتميز بأنها ثلاثية الألعاب ويعشق كثير العاب الفيديو حيث وصل عدد المستخدمين حول العالم إلى أكثر من 130 مليون لاعب شهرين وهي من أكثر الألعاب المميزة التي يمكن تنزيلها على جهاز الكمبيوتر وتشغيلها بكل سهولة.

تشغيل لعبة ماين كرافت علي الآيفون

يمكن تثبيت هذه اللعبة على جميع أجهزة الآيفون الذكية والحديثة من خلال اتباع الخطوات التالية،

تقوم بالذهاب إلى متجر الأب ستور الخاص بهاتف الآيفون وكتابة اسم اللعبة في مربع البحث سواء باللغة العربية أو الإنجليزية.

سوف تظهر أمامك اللعبة تقوم بالضغط على زر تثبيت هذه اللعبة وتنتظر الوقت المطلوب وبعد ذلك تبدأ بتشغيلها في أي وقت والاستمتاع بجميع الأحداث والمغامرات الموجودة فيها.

تشغيل لعبة ماين كرافت على الأندرويد

يمكن تشغيل هذه اللعبة أو تحميلها على جميع أجهزة الأندرويد الذكية من خلال الذهاب إلى متجر جوجل بلاي وكتابة اسم اللعبة في مربع البحث لعبه ماين كرافت.

وبعد أن تظهر أمامك اللعبة تضغط على كلمة تنزيل أو تثبيت اللعبة وتنتظر الوقت الذي سوف يظهر أمامك وبعد ذلك سوف يتم تثبيتها على الهاتف يمكنك أن تقوم بتشغيلها في أي وقت.

متطلبات تشغيل لعبه ماين كرافت