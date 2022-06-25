طريقة تحميل لعبة بيس 2022 pes على الجول eFootball mobile for android and ios

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نعرض لكم طريقة تحميل لعبة بيس 2022 pes والتي تعد من أكثر الألعاب تحميلا في جميع أنحاء العالم، وذلك منذ أن تم الإعلان عن صدورها في بداية الشهر الحالي، وذلك بعد أن قامت شركة كونامي konami بتغيير اسمها إلى eFootball منذ العام الماضي، مع تحديث الكثير من الإمكانيات الخاصة باللعبة مع تطور كبير بها، وهو ما جعلها تنتشر بشكل أكبر في مختلف أنحاء العالم، وذلك وسط منافسة كبيرة بينها وبين لعبة فيفا الخاصة بشركة EA sports حيث تعد اللعبتين من أشهر ألعاب كرة القدم، ولكل لعبة جمهور كبير.
لعبة بيس 2022 pes على الجوال
وتعد لعبة بيس 2022 من الألعاب التي كان يترقبها الكثيرين طوال الفترة الماضية، حيث شهدت محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي الكثير من التساؤلات عن موعد صدورها بعد أن تم صدور النسخة الخاصة بأجهزة الكمبيوتر وبلاي ستيشن وإكس بوكس، في شهر أبريل الماضي، مع الإعلان عن تأجيل صدور نسخة الموبايل وهو ما جعل الكثيرين يتساءلون عن أسباب ذلك التأجيل، خاصة وأن الشركة لم تعلن عن الموعد المحدد لصدورها حتى صدرت في شهر يونيو الجاري، وهو ما جعل الإقبال عليها كثير من جانب المستخدمين.
وكانت شركة كونامي قد أعلنت بأن التأجيل جاء بسبب الاهتمام في تطويرها بشكل أكبر، وإضافة العديد من المميزات الإضافية عن النسخ الماضية وهو ما أدى إلى تأجيل الصدور الرسمي لها، وأصبحت الآن اللعبة متاحة ويمكن للجميع تحميلها بكل سهولة على جميع الهواتف.
خطوات تحميل eFootball 2022 على الجوال
ولكي يتم تحميل لعبة إي فوتبول الجديدة بكل سهولة يجب أن يتم إتباع الطريقة الرسمية، والتي من خلالها تحصل على اللعبة وفقا لأحدث تحديث من الشركة وذلك بشكل مجاني، سواء للجوالات التي تعمل من خلال نظام التشغيل “أندرويد” أو “ios”، وذلك بإتباع تلك الخطوات:
- أدخل على “google play” إذا كنت تستخدم أندرويد.
- أدخل على “apple store” إذا كنت تستخدم أيفون.
- اكتب اسم اللعبة “eFootball 2022” في صندوق البحث.
- قم بالضغط على “تثبيت”.
- سوف يتم تحميل اللعبة وتثبيتها على جوالك بشكل تلقائي.
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