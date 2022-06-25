نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 5000 ريال سعودي قرض بدون كفيل خلال دقائق من منصة سلفة الإلكترونية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر منصة سلفة الإلكترونية هي الأفضل في منصات التمويل الشخصي في المملكة العربية السعودي وبها عدد كبير من الخدمات التمويلية للمواطنين بداخل المملكة العربية السعودية وتقدم تمويل فوري قرض بقيمة 5000 ريال سعودي للمواطن، حيث يمكن الحصول على تمويل فوري من خلال تقديم طلب القرض على المنصة، مع العلم أنه يتم الحصول على التمويل بكل سهولة وبشكل بسيط من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لمنصة سلفة، وسوف نتحدث معكم اليوم عن خطوات وطريقة الحصول على القرض المالي من منصة سلفة ومزايا سلفة الخفية وشروط التقديم.

مزايا منصة سلفة الإلكترونية

يوجد العديد من المزايا الخاصة بمنصة سلفة الإلكترونية، والتي تشجع أي شخص للحصول على تمويل أو قرض شخصي من خلال المنصة ويعتبر قرض الأفراد من أهم القروض والدعم المالي التي تقدمه المنصة وسوف نوضح لكم أهم هذه المزايا:

التمويل أو القرض لا يحتاج كفيل ودون تحويل راتب.

يتم استلام السلفة أو التمويل بشكل فوري بمجرد الموافقة عليها.

اختيار فترات سداد الأقساط المريحة.

شروط الحصول على سلفة فورية

اتاحت المنصة سلفة فورية دون الحاجة إلى كفيل ووضعت بعض الشروط التي من يجب توافرها واستيفائها من أجل الحصول على تمويل شخصي ومن هذه الشروط:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ومقيم إقامة دائمة على أراضي المملكة العربية السعودية.

يتراوح عمر المتقدم من 16 إلى 60 عامًا.

يجب ألا تقل فترة العمل في القطاع الحكومي عن 3 أشهر وفي القطاع الخاص 6 أشهر.

يكون لدى المتقدم وظيفة لكي يتمكن من الحصول على التمويل.

الحد الأدنى للراتب 5000 ريال.

طريقة الحصول على القرض المالي الفوري من منصة سلفة

منصة سلفة من أفضل وأرقى المنصات الإلكترونية التي تقدم الكثير من الخدمات التمويلية بداية من 1000 ريال سعودي حتى 5000 ريال ، وإليكم طريقة وخطوات الحصول على قرض سلفة الفوري: