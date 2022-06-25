نتائج الصف الثاني عشر 2022 الكويت moe.edu.kw بالدرجات الآن مبروك النجاح

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عمر شويل - جدة نتائج الصف الثاني عشر 2022 الكويت، التي تعلن عنها وزارة التربية بالرقم المدني بعد أن انتهت الوزارة من الامتحانات منذ عدة أسابيع ومن بعدها بدأت الوزارة في تصحيح ومراجعة نماذج الامتحانات وبالفعل انتهت أيضا من رصد درجات الطلاب والطالبات وحددت اليوم رفع النتيجة النهائية عبر موقعها الإلكتروني، لذا نوضح إليكم من خلال هذا التقرير البسيط في موقعكم الإلكتروني ثقفني كيفية الاستعلام عن نتائج الصف الثاني عشر (الثانوية العامة الكويتية 2022).

نتائج الصف الثاني عشر 2022 الكويت

أصدرت وزارة التربية والتعليم بالكويت بيان رسمي موضح فيه توقيت ظهور نتيجة الثانوية العامة 2022 والذي يوافق اليوم السادس والعشرين من شهر يونيو 2022، لكي ينتهي حالة القلق والتوتر الذي صاحب الملايين خلال الأيام القليلة الماضية، خاصة وأن هذه هي النتيجة الأهم في مستقبل الطلاب والطالبات ولا سيما الراغبين في الدخول إلي أعلي الجامعات والكليات والمعاهد العليا، لذا يمكنكم بكل سهولة التعرف على النتيجة عن طريق الدخول على رابط نتيجة الثانوية العامة الكويتية.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة الكويتية 2022

حرصت وزارة التربية والتعليم الكويتية اتخاذ كل ما يلزم لمساعدة الطلاب والطالبات للحصول على كافة الحقوق سواء في مرحلة الدراسة بالثانوية العامة أو أثناء الامتحانات أو حتي أثناء رصد الدرجات، نظراً لأهمية هذه المرحلة في حياة كل طالب وطالبة، لذا أصبح الآن بإمكان جميع الطلاب والطالبات الإطلاع على النتيجة النهائية للفصل الدراسي الثاني عن طريق الخطوات التالية:

الدخول على موقع وزارة التربية الكويتية.

تحديد المدرسة الثانوية.

الكشف عن الرقم المدني أو الاسم.

الضغط فوق كلمة بحث.

ثواني ويتم ظهور النتيجة، وإذا لم تتمكن من ذلك سجل اسمك في التعليقات والرقم المدني.

المربع الإلكتروني نتائج الثاني عشر 2022

أعلنت وزارة التربية والتعليم الكويتية استلام الطلاب والطالبات الناجحين في الثانوية العامة الشهادات يوم الإثنين الموافق السابع والعشرين من شهر يونيو 2022 اي عقب الإعلان الرسمي عن النتيجة المقرر رفعها على المربع الإلكتروني الأحد الموافق 26 يونيو 2022.

تنبيه هام: نظرا للضغط الشديد على موقع عرض النتيجة فقد يواجه البعض صعوبة في التعرف على النتيجة النهائية، لذا يمكنكم تسجيل بياناتكم في التعليقات حتي تساعدكم في الحصول على النتيجة النهائية أسفل هذا المقال نتائج الصف الثاني عشر 2022 الكويت.