لليوم الثالث.. هجمات تستهدف حقولا للغاز بالعراق

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "العربية- الحدث"، أفاد مصدر أمنى عراقى، اليوم السبت، بأن العمليات فى منشأة الغاز لم تتأثر بالهجوم.
وكان حقل كورمور الغازى استهدف أمس الجمعة أيضاً وقبله الخميس، بهجوم صاروخى دون أن يؤدى إلى وقوع ضحايا أو أضرار مادية، بحسب ما أفادت مصادر أمنية ومحلية.
ويقع هذا الحقل فى منطقة جمجمال بين مدينتى كركوك والسليمانية فى إقليم كردستان الذى يتمتع بحكم ذاتى، وفق ما ذكر ضابط برتبة نقيب فى قوات الأسايش الكردية التابعة للإقليم.
يذكر أن عدة مواقع لإنتاج المحروقات فى إقليم كردستان استهدفت مؤخرا بقذائف صاروخية لم تتبن أى جهة إطلاقها.
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